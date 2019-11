IRW-PRESS: Enthusiast Gaming Holdings Inc.: Enthusiast Gaming nun als größtes Gaming-Netzwerk Nordamerikas und des Vereinigten Königreichs bestätigt

- Digitales Mediennetzwerk, das bereits zuvor von Comscore als größtes Gaming-Netzwerk in den USA bestätigt wurde, nun auf Nordamerika und das Vereinigte Königreich erweitert

- Erreicht die meisten kombinierten einmaligen Besucher über Desktop-PCs, Mobilgeräte und Videoplattformen auf den beiden größten englischsprachigen Gaming-Märkten der Welt

- Ermöglicht um 44 % mehr Spieler in Nordamerika und um 102 % mehr Spieler im Vereinigten Königreich als jedes andere Gaming-Informationsnetzwerk

Toronto (Ontario), 26. November 2019. Enthusiast Gaming Holdings Inc. (TSX-V: EGLX, FWB: 2AV) (Enthusiast Gaming oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass sein digitales Mediennetzwerk an Websites und YouTube-Kanälen* von Comscore, einem führenden unabhängigen Medienbewertungs- und -analyseunternehmen, weiterhin als das größte Gaming-Informationsnetzwerk Nordamerikas und des Vereinigten Königreichs bestätigt wurde. Das Bewertungsunternehmen hat das Netzwerk kürzlich als das größte Gaming-Informationsnetzwerk in den USA bestätigt und hat dies nun auf ganz Nordamerika und das Vereinigte Königreich erweitert, die gemeinsam die größten entwickelten digitalen Werbemärkte der Welt darstellen und für einen Großteil des globalen Gaming-Umsatzes verantwortlich zeichnen.

(* Comscore Custom Reporting, (E) Enthusiast Gaming Network + Omnia, Unique Visitors (MMX MP) + Mobile YouTube Unique Visitors (VMX MP), Gaming Information, September 2019, USA + Kanada und Vereinigtes Königreich)

Mit fast einer Milliarde Aufrufen pro Monat erreicht das Netzwerk von Enthusiast Gaming mit über 100 Gaming-Websites und 900 YouTube-Kanälen** nun mehr kombinierte einmalige Besucher über Desktop-PCs, Mobilgeräte und Videoplattformen als jedes andere Gaming-Informationsunternehmen auf jedem Markt. In Nordamerika ist diese Reichweite nun um 44 Prozent größer als jene des nächstgelegenen Unternehmens, während sie im Vereinigten Königreich um 102 Prozent größer ist als jene des nächstgelegenen Unternehmens.

(** Comscore Custom Reporting, (E) Enthusiast Gaming Network + Omnia, Unique Visitors (MMX MP) + Mobile YouTube Unique Visitors (VMX MP), Gaming Information, September 2019, USA + Kanada und Vereinigtes Königreich)

Menashe Kestenbaum, President von Enthusiast Gaming, sagte: Wir verfügen nun über das größte Gaming-Netzwerk auf zwei der größten entwickelten Gaming-Märkte der Welt, was von Comscore bestätigt wurde. Unser Netzwerk hat in kurzer Zeit eine beachtliche Größe erreicht und nun können wir uns auf unsere Strategie konzentrieren, unseren Kunden einzigartige und effektive Erfahrungen mit Direktwerbung und Sponsoring zu bieten. Die Bestätigung durch ein vertrauenswürdiges Drittunternehmen wie Comscore verschafft unserem Vertriebsteam einen beträchtlichen Vorteil, wenn es mit Marken und Agenturen darüber spricht, wie die integrierte Werbeplattform von Enthusiast auf einzigartige Weise genutzt werden kann, um mehr Spieler zu erreichen als jede andere Plattform in Nordamerika oder dem Vereinigten Königreich.

Die Gaming-Industrie wächst rasant und ist heute größer als die Musik- und die Kinoindustrie zusammen. Enthusiast Gaming wird als das größte Gaming-Netzwerk in Nordamerika und dem Vereinigten Königreich bestätigt und positioniert sich als eine führende Plattform für Marken und Agenturen, die versuchen, die schwer fassbare demografische Gruppe der Gamer zu erreichen. Während der globale Gaming-Markt laut Newzoo bis 2022 fast 200 Milliarden Dollar erreichen soll, richtet das Unternehmen sein Hauptaugenmerk weiterhin auf seine Wachstumsstrategie, den Umsatz pro Nutzer zu steigern, indem es den Direktvertrieb vorantreibt und neue Umsatzmöglichkeiten erschließt, um die wachsende Kundenausschöpfung zu nutzen, die sich in die Spieleindustrie verlagert.

Über Enthusiast Gaming

Enthusiast Gaming (TSX-V: EGLX, FWB: 2AV) errichtet das weltweit größte Netzwerk an Communitys für Spieler und E-Sport-Fans. Das Geschäft des Unternehmens, das bereits das größte Gaming-Netzwerk in den USA ist, besteht aus drei Säulen: Medien, Events und E-Sport. Die digitale Medienplattform von Enthusiast Gaming umfasst über 100 Gaming-bezogene Websites und 900 YouTube-Kanäle, die gemeinsam 150 Millionen Besucher pro Monat erreichen. Das Mediennetzwerk generiert über 30 Milliarden Anzeigenanfragen sowie über eine Milliarde Seitenaufrufe pro Monat. Die E-Sport-Sparte von Enthusiast, Luminosity Gaming, ist ein führendes globale E-Sport-Franchiseunternehmen, das aus sieben professionellen E-Sport-Teams besteht, die sich in seinem Besitz befinden und von ihm geleitet werden, einschließlich des Overwatch-Teams Vancouver Titans und des Call of Duty-Teams mit Sitz in Seattle. Insgesamt erreicht das integrierte Ökosystem über 200 Millionen Gaming-Fans pro Monat. Das Eventgeschäft von Enthusiast Gaming besitzt und betreibt die größte Gaming-Messe Kanadas, die Enthusiast Gaming Live Expo (EGLX) (eglx.com), sowie die größte Mobile-Gaming-Veranstaltung in Europa, Pocket Gamer Connects London. Weitere Details über das Unternehmen erhalten Sie unter www.enthusiastgaming.com. Weitere Informationen über Luminosity Gaming finden Sie unter luminosity.gg.

KONTAKTDATEN

Investor Relations:

Julia Becker

Leiterin, Investor Relations & Marketing

Tel: 604-785-0850

E-Mail: jbecker@enthusiastgaming.com

Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemeldung sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht ausschließlich historischen Charakter haben und sämtliche Aussagen zu zukünftigen Ansichten, Plänen, Erwartungen oder Absichten beinhalten. Diese Aussagen können daher mit einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten behaftet sein, die möglicherweise dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Erfolge und Entwicklungen erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Aussagen beschrieben werden. Dazu zählen auch Risiken, die auf Faktoren beruhen, welche nicht im Einflussbereich von Enthusiast Gaming liegen. Zu den Risiken zählen außerdem Risiken, zu denen es im Rahmen solcher Transaktionen und bei Unternehmen, deren Aktien an der TSXV gehandelt werden, üblicherweise kommen kann. So kann beispielsweise keine Gewährleistung abgegeben werden, dass die Übernahme wie erwartet abgeschlossen wird, dass die Übernahme das Unternehmen als führend im Bereich Mobile-Gaming positioniert und dass die Übernahme zu einem Wachstum der Online- und Offline-Gaming-Community des Unternehmens führen wird.

Diese Pressemeldung stellt kein Angebot zum Verkauf oder Kauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden bzw. werden weder unter dem United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (U.S. Securities Act) noch unter anderen einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft noch US-Bürgern angeboten oder verkauft werden, sofern keine Registrierung nach dem U.S. Securities Act bzw. den geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen erfolgt und keine entsprechende Ausnahmegenehmigung von dieser Registrierungsverpflichtung besteht.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49472

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49472&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA29385 B1094

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA29385B1094

AXC0236 2019-11-26/16:36