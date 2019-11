Berlin (ots) - Die Berliner Marken- und Content-Agentur mc-quadrat überzeugte die Jury der HR-Excellence Awards auch in diesem Jahr von ihren Kompetenzen bei der Umsetzung von Kampagnen und Filmen im Bereich Employer Branding. Für die Unternehmensgruppe Gegenbauer (18.000 MA, TOP10 der Facility Management Unternehmen in Deutschland) entwickelte die Agentur die Employer Branding Kampagne "Blau ist WOW!" und setzte den nun ausgezeichneten Kinospots um.Mit der Cross Channel Kampagne "Blau ist WOW!" legte mc-quadrat für Gegenbauer den Grundstein einer langfristig angelegten Employer Branding Strategie und implementierte ein innovatives Format zur Stärkung der Arbeitgebermarke. Ziel ist es, das Unternehmen im War for Talents als Top-Arbeitgeber zu positionieren. Startschuss der Kampagne war im April 2019 der nun ausgezeichnete Kinospot, der von der agentureigenen Filmproduktion produziert wurde.Philipp Stelzner, Geschäftsführer mc-quadrat und Regisseur des Films: "Blau ist WOW!" ist aus dem Kern der Unternehmenswerte, gemeinsam mit dem Kunden entwickelt und findet Online, auf Social Media, Out-of-Home und im Kino statt. Spot und Kampagnen bieten nicht nur potenziellen, sondern gerade auch den aktuellen Gegenbauer Mitarbeiter/innen ein Angebot zur Identifikation mit ihrem Arbeitgeber, etablieren so eine resiliente Employer Brand und aktivieren das Potenzial der Mitarbeiter/innen, indem sie Stolz und Selbstvertrauen stärken. Wir freuen uns, dass wir Gegenbauer auch im Jahr 2020 bei der weiteren Kommunikation rund um Blau ist WOW! begleiten dürfen."Neben dem Kinospot zeichnet mc-quadrat auch für die gesamte Kampagnenkonzeption, sowie die Entwicklung und Umsetzung aller Kampagnenbausteine, wie eine zugehörige Microsite im Onepager-Format, Out of Home Advertising, Verkehrsmittel-Branding und Social Media Kommunikation über Youtube, Facebook und Instagram verantwortlich.Eine weitere Bestätigung für die Expertise der Agentur im Bereich Employer Branding: Neben dem Kinospot landete auch die Gesamtkampagne in der Kategorie Employer Branding Kampagne Konzerne auf der Shortlist der HR Excellence Awards.Unter dem folgenden Link gelangen Sie zur Kampagnenwebsite:www.blauistwow.deDen Spot "Blau ist WOW!" können Sie hier ansehen:https://youtu.be/05fm9CNHlDYMaking Of: https://youtu.be/FOlbnGsuXP4 Über mc-quadratAls Marken- und Content-Agentur unterstützt mc-quadrat und ihre Development-Unit mcq:dev Kunden bei der Entwicklung, Positionierung, Gestaltung und Kommunikation ihrer Marken und Themen der internen und externen Unternehmenskommunikation und des Employer Branding. Die Agentur, die Digital Unit mcq:dev und Film-Unit the wy sind branchenübergreifend tätig; zu den Kunden zählen Unternehmen und Konzerne ebenso wie Institutionen aus dem kulturellen, politischen und sozialen Bereich. Weitere Informationen unter: www.mc-quadrat.comPressekontakt:Katharina DehnTel. +49 30 288747-0dehn@mc-quadrat.comOriginal-Content von: mc-quadrat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/55922/4451282