Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Regelmäßig starten im vierten Quartal die Spekulationen um eine mögliche Jahresendrally an der Börse, so die Experten der DWS. Die Experten würden aufklären, wie viel Fakt und Fiktion sich hinter diesem Phänomen verstecke. Kälte, wenig Licht, die Grippeimpfungen seien in den Nachrichten und gelbe Blätter würden auf nieselnassen Straßen kleben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...