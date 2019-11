ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat den Handel am Dienstag mit einem Allzeithoch beendet. Der SMI stieg erstmals über die Marke von 10.500 Punkten. Er profitierte dabei von der Nachfrage nach vermeintlich defensiven Werten. Auch gute Beschäftigungszahlen stützten. Die Gesamtbeschäftigung stieg im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahr auf einen Rekordwert von 5,14 Millionen. Übergeordnet stand erneut der Handelskonflikt zwischen den USA und China im Blick der Anleger.

Der SMI gewann 0,4 Prozent auf 10.507 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich zwölf Kursgewinner und acht -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 65,33 (zuvor: 47,66) Millionen Aktien. Peking und Washington haben nach Aussagen des chinesischen Handelsministeriums ihre Verhandlungen über ein Abkommen in einem Telefonat fortgesetzt, dabei soll bei relevanten Fragen ein Konsens erreicht worden sein. Beide Seiten hätten sich zudem bereit erklärt, über die restlichen Probleme im Gespräch zu bleiben. Derweil sorgten die vom US-Kongress verabschiedeten Gesetze zur Unterstützung der Demokratiebewegung in Hongkong weiter für Unmut in China. Peking hatte als Reaktion den US-Botschafter einbestellt.

Unter den Einzelaktien waren einige defensive Werte gefragt. Roche und Novartis stiegen um 1,3 bzw. 0,7 Prozent. Das Schwergewicht Nestle gab indessen 0,2 Prozent nach. Mit Sika, Lonza und Geberit legten auch einige zyklische Werte zu. Sika verbesserten sich um 1,7 Prozent und waren damit Tagessieger. Für Geberit ging es um 1,6 Prozent nach oben und Lonza erhöhten sich um 1,5 Prozent.

Die Luxuswerte Richemont und Swatch zeigten sich angesichts der anhaltenden Querelen in und um den wichtigen Absatzmarkt Hongkong 0,6 bzw. 0,7 Prozent leichter. Givaudan erhöhten sich um 0,3 Prozent. Der Hersteller von Aromen und Duftstoffen kauft das Kosmetikgeschäft von Indena. Durch die mutige Übernahme sei Givaudan auf Kurs, das langfristige Umsatzziel von 100 Millionen Franken im Bereich aktive Kosmetik 2020 zu erreichen, so die Analysten der Baader Bank.

Unter den Nebenwerten verbesserten sich Tecan um 3,8 Prozent, nachdem die Analysten der UBS die Aktie des Laborausrüsters mit "Kaufen" aufgenommen hatten.

November 26, 2019 12:00 ET (17:00 GMT)

