Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Linz (pta049/26.11.2019/18:35) - - * Kapitalerhöhung durch Sacheinlage aus dem genehmigten Kapital durchgeführt * 80.000 junge Aktien ab 28. November 2019 zum Vienna MTF einbezogen



Der Erwerb von 100% der Unternehmensanteile an der The Minted Unternehmens- und PR-Beratungs GmbH durch Sacheinlage gegen Ausgabe von jungen Aktien der startup300 AG aus dem genehmigten Kapital ist abgeschlossen.



Das Grundkapital der startup300 AG wurde um EUR 80.000,00 auf EUR 2.874.907,00 durch Ausgabe von 80.000 neuen auf Inhaber lautenden nennbetragslosen Stückaktien gegen Sacheinlage erhöht. Die Firmenbucheintragung der Kapitalerhöhung ist am 23. November 2019 erfolgt.



Die 80.000 jungen Aktien werden ab dem 28. November 2019 zum Vienna MGF einbezogen.



(Ende)



Aussender: startup300 AG Adresse: Peter-Behrens-Platz 10, 4020 Linz Land: Österreich Ansprechpartner: Bernhard Lehner Tel.: +43 680 442 74 95 E-Mail: bernhard.lehner@startup300.at Website: www.startup300.at



ISIN(s): ATSTARTUP300 (Aktie) Börsen: direct market plus in Wien



