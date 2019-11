The following instruments on XETRA do have their last trading day on 26.11.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 26.11.2019



ISIN Name



AU000000BAU9 BAUXITE RESOURCES LTD

AU000000MBT6 MISSION NEWENERGY LTD.

AU000000MFE9 MACARTHUR MINERALS LTD

AU000000RRS3 RANGE RES. LTD

US235825AD83 DANA 2023