Roboterhunde von Boston Dynamics sollen laut Medienberichten an echten Einsätzen der Polizei von Massachusetts teilgenommen haben. Bürgerrechter kritisieren das. Vor zwei Jahren hatte ein Video des Roboter-Entwicklers Boston Dynamics für Aufregung gesorgt, in dem ein vierbeiniger Spot-Roboter einen Artgenossen zu Hilfe rief, damit dieser ihm eine Tür öffnet - was der auch tat. Solche Roboterhunde hat die Polizei im US-Bundesstaat Massachusetts jetzt zu Testzwecken genutzt. Allerdings war ein Spot auch bei zwei echten Einsätzen dabei, wie der zur Boston ...

