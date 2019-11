Meldung gemäß SIX Adhoc Publizität Art. 53 KR



Baar (pta051/26.11.2019/21:30) - Baar, 26. November 2019



Wie in früheren Medienmitteilungen und im Halbjahresbericht zum GJ 2019/20 dargelegt, bekundete die Sensimed SA starke Probleme, eine für das Weiterbestehen des Unternehmens benötigte Finanzierung zu realisieren. An der ausserordentlichen Generalversammlung vom 29. Oktober 2019 der Sensimed SA erreichte der Beschluss für eine Kapitalerhöhung nicht das erforderliche Quorum, welche die nötigen Voraussetzungen für die Umsetzung einer neuen Finanzierungsrunde geschaffen hätte.



Um einen Konkurs zu vermeiden, entschloss sich der Verwaltungsrat der Sensimed SA zu einem Notverkauf des Unternehmens. Mangels Alternativen hat der Verwaltungsrat der New Value AG heute dem Verkauf sämtlicher Aktien der Sensimed SA zugestimmt.



Falls die Bedingungen des Käufers nicht erfüllt werden können und der Verkauf nicht zustande kommt, wird der Verwaltungsrat der Sensimed SA den Konkurs beantragen.



Beide Szenarien führen dazu, dass die Beteiligung an der Sensimed SA in der Höhe von CHF 158 ' 827 ganz oder grösstenteils wertberichtigt werden muss.



Weitere Informationen zu New Value New Value AG, an der SIX Swiss Exchange kotiert, investiert direkt in private Unternehmen mit überdurchschnittlichem Markt- und Wachstumspotenzial in der Schweiz und den umliegenden Ländern. New Value fördert innovative Geschäftsmodelle mit Wachstumskapital und begleitet die Unternehmen bis zum Markterfolg. Das Portfolio umfasst Unternehmen verschiedener Reifegrade. Im Portfolio sind Unternehmen aus den Bereichen Cleantech und Gesundheit vertreten.



