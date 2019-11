Andersen Global hat eine Kooperationsvereinbarung mit der Anwaltskanzlei Law Office Pepeljugoski unterzeichnet; dies bedeutet den Einstieg von Andersen Global in Nordmazedonien, mit dem das Unternehmen seine wachsende Präsenz in der Region weiter ausbaut.

Inhaber und Managing Partner Valentin Pepeljugoski gründete die Firma im Jahr 1999 und erweiterte diese um seinen Partner Aleksander Trajkovski sowie mittlerweile mehr als 15 Juristen. Law Office Pepeljugoski ist eine sowohl in Nordmazedonien wie auch in der Republik Kosovo vertretene multidisziplinäre Anwaltskanzlei, die auf Wirtschaftsrecht, Handelsrecht, Schutz- und Urheberrechte, Rechtsstreitigkeiten, Zollrecht, Vertragsrecht, Finanzrecht und Steuerrecht spezialisiert ist.

"Das Engagement unseres Teams, unseren Kunden erstklassigen Service zu bieten, hat uns zu einer der führenden Kanzleien in unseren Tätigkeitsfeldern gemacht", sagte Valentin. "Nachdem wir uns nun auf regionaler Ebene einen soliden Ruf erarbeitet haben, möchten wir unser Serviceangebot erweitern. Die Zusammenarbeit mit Andersen Global verschafft unseren Klienten die Vorteile und Ressourcen eines globalen Unternehmens und erweitert gleichzeitig unseren internationalen Wirkungsbereich."

"Law Office Pepeljugoski ist ein weiterer wichtiger Meilenstein, um unsere Präsenz in der Region umfassender zu gestalten", erklärte Mark Vorsatz, Chairman von Andersen Global und CEO von Andersen. "Valentin und sein Team stellen unser engagiertes Eintreten für Verantwortung, reibungslose Abläufe und Unabhängigkeit unter Beweis. Alle Anwaltskanzleien, die mit Andersen Global in der Region zusammenarbeiten, teilen unser Bestreben, branchenführend zu sein, was die Betreuung unserer Klienten und Transparenz betrifft. Diese gemeinsame Vision bietet ein solides Fundament für stabile Arbeitsbeziehungen und den Aufbau einer herausragenden Kanzlei in der Region."

Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde im Jahr 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 5.000 Fachleute weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 164 Standorten präsent.

