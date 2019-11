Neue Betaversion von Smart Alerts benachrichtigt den Benutzer, wenn er versehentlich etwas liegenlässt Überall auf der Welt

SAN MATEO, CA, Nov. 26, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tile (https://www.thetileapp.com/), das weltweit führende Unternehmen für die intelligente Standortsuche, kündigt an, dass eine neue Version von Smart Alerts (Beta) geplant ist. Ab diesem Dezember wird Smart Alerts nicht mehr auf benutzerdefinierte Standorte wie zu Hause oder das Büro beschränkt sein. Künftig kann es immer verhindern, dass Benutzer Objekte versehentlich liegenlassen, unabhängig davon, wo sie sich gerade befinden oder wohin sie gehen.



Premium-Abonnenten von Tile werden benachrichtigt, wenn sie einen mit Tile registrierten Gegenstand zurücklassen, nachdem sie sich länger als fünf Minuten an einem Ort aufgehalten haben. Wenn ein Benutzer also mit seinen Schlüsseln, seiner Brieftasche und dem Laptop in ein Café geht, dieses aber 15 Minuten später nur mit seinen Schlüsseln und seiner Brieftasche verlässt, erhält er eine Benachrichtigung, dass er seinen Laptop liegengelassen hat.

"Tile ist dafür bekannt, Kunden bei der Suche nach verlorenen Gegenständen zu helfen. Wir machen einen großen Sprung nach vorn und erweitern dieses Versprechen, um mit Smart Alerts Verluste von vornherein zu verhindern. Stellen Sie sich das gute Gefühl vor, sich darauf verlassen zu können, dass Sie eine Warnmeldung erhalten, wenn Sie einen wichtigen Gegenstand zurücklassen, egal wo Sie sich befinden", so CJ Prober, CEO von Tile.

Smart Alerts bietet auch die Möglichkeit, bestimmte Sicherheitszonen festzulegen, um zu entscheiden, wo und durch was eine Warnmeldung ausgelöst wird. Ein Kunde möchte vielleicht benachrichtigt werden, wenn er seine mit Tile registrierte Jacke bei der Arbeit liegengelassen hat, aber nicht, wenn er diese Jacke zu Hause lässt.

"Wir haben im Jahr 2018 Smart Alerts eingeführt, um Feedback zu sammeln und unsere Methode zu verfeinern. So konnten wir sicherstellen, dass wir die bestmögliche Benutzererfahrung bieten", so Simon Flemming-Wood, Chief Experience Officer bei Tile. "Seitdem haben wir unsere proprietäre Kombination aus Bluetooth-, Geofencing- und Mesh-Technologien weiter verbessert. Das Ergebnis? Die proaktivsten Benachrichtigungen auf dem Markt, die wir auch künftig weiter verbessern werden."

Smart Alerts ist eine Schlüsselfunktion von Tile Premium, dem Abonnementservice von Tile. Zu den zusätzlichen Funktionen gehören der automatische Batterieaustausch, die erweiterte Garantie, die unbegrenzte Freigabe, der 30-Tage-Standortverlauf und der Premiumsupport. Premium hat seit der Einführung ein beeindruckendes Wachstum erzielt, wobei die Gesamtzahl der Benutzer in diesem Jahr bisher um 414 % gestiegen ist. Smart Alerts hat Premium-Abonnenten bisher über 14 Millionen Mal geholfen. Mit dem starken internationalen Wachstum und den für 2020 geplanten neuen Services entwickelt sich Premium zu einem unverzichtbaren Service für die Tile Community.

Tile Premium ist derzeit für 29,99 US-Dollar pro Jahr oder 2,99 US-Dollar pro Monat erhältlich. Für einen begrenzten Zeitraum bietet Tile Kunden in den USA ein kostenloses Premium-Jahresabonnement in Verbindung mit dem Kauf von Hardware an:

Sticker 4er-Pack und 1 Jahr Premium für 59,99 US-Dollar (sonst 89,98 US-Dollar)

Mate 4er-Pack und 1 Jahr Premium für 69.99 US-Dollar (sonst 99,98 US-Dollar)

Essentials 4er-Pack und 1 Jahr Premium für 69,99 US-Dollar (sonst 99,98 US-Dolla)

Mate & Slim 4er-Pack und 1 Jahr Premium für 74,99 US-Dollar (sonst 109,96 US-Dollar)

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.tile.com/get-premium (https://www.thetileapp.com/en-us/get-premium) .

Über Tile

Tile ermöglicht die intelligente Standortsuche für alles, was seinen Benutzern wichtig ist, und findet täglich mehr als sechs Millionen Gegenstände. Die cloudbasierte Suchplattform von Tile stützt sich auf eine riesige Community, die sich über 195 Länder erstreckt, und hilft Menschen, die Dinge zu finden, die ihnen am wichtigsten sind. Das Unternehmen hat seinen Sitz in San Mateo, CA, und wird von Francisco Partners, Bessemer Venture Partners und GGV Capital unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter Tile.com (http://www.tile.com) .