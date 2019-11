NEW YORK, Nov. 26, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) --

WER: CAPA - Center for Aviation (CAPA) (https://centreforaviation.com/) und Aviation Week Network (http://www.aviationweek.com/) WAS: Airline Operations Leaders Summit (https://seville19.capaevents.com/). Teilnehmer des Gipfels können sich auf Vorträge von den wichtigsten Ideengebern der Luftfahrt- und Fluglinienbranche freuen. In Europa erleben wir aktuell mehrere Konsolidierungsprozesse bei Fluggesellschaften, steigende Materialkosten sowie zahlreiche Herausforderungen in den Bereichen Cybersicherheit, Lieferkette und Personal - dennoch ist dieser Gipfel die einzige Veranstaltung, die speziell dem Fluglinienbetrieb gewidmet ist. An dieser Eröffnungsveranstaltung nehmen mehr als 150 C-Level-Führungskräfte von internationalen Fluggesellschaften sowie von Unternehmen aus dem Flugbetrieb und dem Sekundärmarkt teil. Hier (https://seville19.capaevents.com/agenda) finden Sie das vollständige Programm und hier (https://seville19.capaevents.com/page/1437673/speakers) eine vollständige Liste der Redner. WANN: Montag, 2. Dezember bis Dienstag, 3. Dezember WO: Sevilla, Spanien im Barceló Sevilla Renacimiento DETAILS: Redner der Fluggesellschaften:



• Jamal Al Awadhi, VP Product & Guest Experience, Etihad Airways

• Anne Brachet, EVP Engineering & Maintenance, Air France-KLM

• Helon Hammond, Director of Technical Operations Mobile Solutions and Maintenance Execution, United Airlines

• Karsten Mühlenfeld, Director of Engineering, Ryanair

• Rodolphe Parisot, COO Engineering & Maintenance, Air France-KLM

• Joe Pergola, Technical Operations Senior Supervisor, United Airlines

• Luís Pimentel de Oliveira, Innovation Specialist, TAP Air Portugal

• Jens Thordarson, COO, Icelandair

• Maciej Wilk, COO, LOT Polish Airlines Event-Partner sind: Grabysur (https://grabysur.es/), Atexis (ein Unternehmen von Alten) und Alestis Aerospace (http://www.alestis.aero/). Um sich anzumelden, klicken Sie bitte hier. (https://seville19.capaevents.com/page/1437674/registration)

ÜBER CAPA - CENTER FOR AVIATION

CAPA - Center for Aviation (CAPA) ist Teil des Aviation Week Networks und ein führender Anbieter von unabhängigen Marktanalysen und Datendiensten für die Luftfahrtbranche, der die weltweiten Entwicklungen beobachtet und analysiert. Die Plattformen von CAPA wurden 1990 ins Leben gerufen und helfen den Akteuren der Luftfahrt- und Zuliefererindustrie, auf dem Laufenden bleiben, sich mit führenden Unternehmen zu vernetzen und Ideen und Veränderungen anzustoßen. Die internationalen CAPA-Gipfel für C-Level-Führungskräfte und Unternehmen der Reisebranche finden auf den wichtigsten Luftfahrtmärkten der Welt statt und sind ein Treffpunkt für Redner, Teilnehmer und führende Stakeholder aus der internationalen kommerziellen Luftfahrtbranche. Unsere Kenntnis der Luftfahrtbranche ist unsere Stärke und unsere Leidenschaft - daher bieten wir CAPA-Mitgliedern, Kunden und Partnern ein beispielloses Maß an Fachwissen und Einblicken. Weitere Informationen und Details zur Mitgliedschaft sowie zu Veranstaltungen finden Sie unter centreforaviation.com.

ÜBER AVIATION WEEK NETWORK

Aviation Week Network ist der weltweit größte Anbieter von Multimedia-Informationen und Dienstleistungen für die internationale Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie. Das Netzwerk wird von 1,7 Millionen Experten auf der ganzen Welt genutzt. Branchenexperten setzen auf das Aviation Week Network, um den Markt zu verstehen, Entscheidungen zu treffen, Trends vorherzusagen, sich mit anderen zu vernetzen und Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen. Zu den Kunden gehören weltweit führende Hersteller und Lieferanten aus der Luft- und Raumfahrtindustrie, Fluggesellschaften, Flughäfen, Geschäftsluftfahrunternehmen, Militär, Regierungen und andere Organisationen dieses globalen Marktes. Das Portfolio des Aviation Week Networks umfasst preisgekrönten Journalismus, Daten, Informationen und Analyse, erstklassige Messen und Konferenzen sowie ergebnisorientierte Marketingservices und Werbung. Dieses Prinzip verhilft unseren Kunden zum Erfolg.

Aviation Week Network ist Teil von Informa Markets, einem Unternehmensbereich von Informa PLC

ÜBER INFORMA MARKETS

Informa Markets schafft Plattformen für Branchen und Fachmärkte und ermöglicht Handel, Innovation und Wachstum. Unser Portfolio umfasst mehr als 550 internationale B2B-Veranstaltungen und Marken der Segmente Gesundheitswesen und Pharmazeutika, Infrastruktur, Bauwesen und Immobilien, Mode und Bekleidung, Gastronomie, Lebensmittel und Getränke sowie Gesundheit und Ernährung. Wir bieten Kunden und Partnern weltweit die Möglichkeit sich über Ausstellungen, digitale Inhalte und umsetzbaren Datenlösungen zu vernetzen, Informationen einzuholen und Geschäfte abzuschließen. Als weltweit führender Veranstalter von Ausstellungen bieten wir verschiedensten Fachmärkten eine Plattform für lebendige Begegnungen, erschließen Möglichkeiten und helfen Unternehmen 365 Tage im Jahr dabei, erfolgreich zu sein. Weitere Informationen finden Sie unter www.informamarkets.com.

