Das Unternehmen wird bei diesem wichtigen Innovationsevent in Europa am Stand 6D91 sein neues Gourmet-Eis ohne zusätzlichen Zucker und seine köstlichen Steviazusätze vorstellen

CHICAGO, Nov. 27, 2019 in Paris, Frankreich, vom 3. bis 5. Dezember am Stand 6D91 vertreten.



Erstmals bringt das Unternehmen seine PureCircle Gourmet Ice Cream ohne Zuckerzusatz nach Europa, wo die Messebesucher es genießen können. PureCircle wird sein köstliches Eis in zwei klassischen Geschmacksrichtungen direkt vor Ort herstellen: Schokolade und Vanille. PureCircle Ice Cream wird mit dem Steviasüßstoff der nächsten Generation des Unternehmens gesüßt. Im vergangenen Sommer wurde es in Chicago vorgestellt, dem Standort der globalen Firmenzentrale des Unternehmens.

Tausende Menschen durften in Chicago das neue Eis probieren und die Reaktionen waren überwältigend positiv. So gaben die Testesser nicht nur zu verstehen, das neue Eis kaufen zu wollen, sondern auch, dass sich durch das Eis ihre Geschmackswahrnehmung von Stevia als Zusatzstoff verbessert hat. PureCircle hat eine internationale Umfrage zu seinem neuen Eis durchgeführt und wird die Umfrageergebnisse Besuchern am Stand 6D91 mitteilen.

PureCircle wird nicht nur Eis anbieten, sondern auch ein vielfältiges Sortiment an Produkten ohne zusätzlichen Zucker, die mit seinen zuckerähnlichen, pflanzlichen Zusätzen auf Steviablattbasis der nächsten Generation hergestellt werden. Besucher des PureCircle-Stands werden mit süßen und herzhaften Speisen und Getränken verwöhnt, darunter rauchige Barbecue-Chips, Schokoladentrüffel, Rosenlimonade und mit Chili gewürzte Nüsse. All diese Speisen und Getränke sind mit Stevia gesüßt.

PureCircle gab vor Kurzem bekannt, dass das Unternehmen den Einsatz seiner neuen proprietären Steviablattvariante ausweiten wird. Die neue Steviablattvariante wurde von PureCircle mit großer Sorgfalt kultiviert und erfolgreich im praktischen Einsatz erprobt. Im Vergleich zu Steviapflanzen früherer Generationen liefert sie größere Mengen des zuckerähnlichen Steviazusatzes der nächsten Generation. Dank dieses Durchbruchs kann PureCircle Lebensmittel- und Getränkeunternehmen nun noch besser und nachhaltiger mit Steviablattzusätzen der nächsten Generation versorgen. Zu diesen Zusätzen gehören Süßstoffe, Aromen und Antioxidantien sowie andere funktionale Zusatzstoffe. Besucher der Fi Europe werden das verbesserte Geschmackserlebnis und die verbesserte Qualität der pflanzlichen Zusätze live erleben können.

Am Anfang aller Zutaten von PureCircle steht die Steviapflanze. Ein Süßstoff ist nur dann ein "Süßstoff auf Steviablattbasis", wenn an seinem Anfang die Steviapflanze steht. Zusätze, die Stevia ähneln und von anderen Anbietern in Laboren hergestellt werden, sind keine Zusätze auf Steviablattbasis. Das Unternehmen arbeitet mit Farmern in Asien, Afrika, Latein- und Nordamerika zusammen, um seine proprietären Steviapflanzen anzubauen und zu ernten. Die landwirtschaftlichen Programme von PureCircle bieten dem Unternehmen nicht nur qualitativ hochwertige Steviapflanzen, sondern sorgen auch für Nachhaltigkeit und helfen den Farmern vor Ort.

Vor allem aufgrund der Anstrengungen von PureCircle hat Stevia in den letzten zehn Jahren immer mehr Anklang gefunden. Vor einigen Jahren wurde es als pflanzlicher, kalorienfreier Süßstoff aus einer einzigen Zutat gesehen, der sich gut mit einigen Getränken und Lebensmitteln kombinieren lässt. Heute bieten die Süßstoffe auf Steviablattbasis der nächsten Generation zuckerartigen Geschmack und helfen Getränke- und Lebensmittelunternehmen, ihre Auswahl an zuckerarmen Produkten und Produkten ohne zusätzlichen Zucker zu erweitern, ohne dabei Abstriche beim Geschmack zu machen. PureCircle kann diese Zusätze nicht nur in den beträchtlichen Mengen anbieten, die die Getränke- und Lebensmittelhersteller benötigen, sondern auch zu einem günstigen Preis.

Informationen zu PureCircle

PureCircle ist das einzige Unternehmen, das moderne Forschung und Entwicklung mit einer vollständigen vertikalen Integration von der Farm bis zu den hochwertigen, innovativen und köstlichen Steviasüßstoffen verbindet.

Das Unternehmen arbeitet mit Farmern zusammen, die die Steviapflanzen anbauen, sowie mit Lebensmittel- und Getränkeunternehmen, die ihre kalorienarmen und -freien Rezepturen mit einem pflanzlichen Süßstoff verbessern möchten.

PureCircle wird weiterhin: führend bei Forschung, Entwicklung und Innovation sein; ein wachsendes Angebot an verschiedenen Stevia-Süßstoffen mit zuckerähnlichem Geschmack unter Verwendung aller erforderlichen und geeigneten Produktionsmethoden herstellen; Ressourcen- und Innovationspartner für Lebensmittel- und Getränkehersteller sein.

Die Geschmacksverstärker auf Steviabasis von PureCircle entwickeln in Kombination mit Süßungsmitteln einen Synergieeffekt und verbessern das Geschmackserlebnis, die Textur im Mund und das Kalorienprofil. Zusätzlich wird die Kosteneffizienz von Getränke- und Lebensmittelprodukten erhöht.

PureCircle wurde 2002 gegründet und investiert kontinuierlich in bahnbrechende Forschung und Entwicklung. Das Unternehmen besitzt 200 Stevia-Patente und hat mehr als 250 neue Patente angemeldet.

PureCircle hat Niederlassungen auf der ganzen Welt. Die globale Firmenzentrale befindet sich in Chicago, Illinois.

Um der wachsenden Nachfrage nach Stevia-Süßstoffen gerecht zu werden, kann PureCircle seine Lieferkapazitäten schnell hochskalieren. Im März 2017 wurde die Erweiterung der malaysischen Steviaextraktionsanlage abgeschlossen. Dadurch stehen mehr Kapazitäten für die schnelle Lieferung der neueren, besonders leckeren Steviasüßstoffe zur Verfügung, sodass PureCircle seinen Kunden ein noch besseres Produkt liefern kann.

Die Aktien von PureCircle sind am Hauptmarkt der Londoner Börse notiert.

Weitere Informationen finden Sie unter www.purecircle.com (http://www.purecircle.com/) .

Informationen zu Stevia

Angesichts der zunehmenden globalen Bedenken hinsichtlich Adipositas und Diabetes arbeiten Getränke- und Lebensmittelunternehmen verantwortungsbewusst daran, Zucker und Kalorien in ihren Produkten zu reduzieren. Damit reagieren sie sowohl auf Verbraucherwünsche als auch auf Gesundheits- und Wellnessexperten. Süßstoffe aus der Steviapflanze bieten zuckerähnlichen Geschmack und werden für diese Unternehmen eine immer wichtigere Zutat.

Wie Zucker werden auch Steviasüßstoffe aus Pflanzen gewonnen. Im Gegensatz zu Zucker lassen sich mit Stevia jedoch kalorienarme und kalorienfreie Getränke- und Lebensmittelrezepturen herstellen.

Steviablattextrakt ist ein kalorienfreier, hochintensiver Süßstoff auf Naturbasis, der weltweit von Lebensmittel- und Getränkeunternehmen als köstliche kalorienfreie Alternative zu Zucker und künstlichen Süßstoffen verwendet wird.

Stevia ist eine von Natur aus süße Pflanze, die in Südamerika beheimatet ist. Heute wird sie weltweit, insbesondere in Kenia, China und den USA angebaut.

Die süßen Teile des Steviablattes sind bis zu 350 Mal süßer als Zucker: Stevias intensive Süße bedeutet, dass viel weniger Wasser und Anbaufläche als für die Zuckerherstellung benötigt werden.

Untersuchungen haben gezeigt, dass die Moleküle des Steviablattes dank des kommerziellen Extraktions- und Reinigungsprozess im getrockneten Steviablatt sowie im Endprodukt des Steviablattextrakts unverändert vorhanden sind. Alle wichtigen globalen Regulierungsbehörden aus 65 Ländern haben die Verwendung von hochreinen Steviablattextrakten in Lebensmitteln und Getränken genehmigt.

Weitere Informationen zur Stevia-Forschung finden Sie unter https://www.purecirclesteviainstitute.com/ (https://www.purecirclesteviainstitute.com/)