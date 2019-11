Zürich (ots) - Vom 18. bis zum 20. Juni 2020 geht das 7. Rock the Ring im Autobahnkreisel in Hinwil über die Bühne.Rock vom Feinsten wird vom 18. bis zum 20. Juni des nächsten Jahres im Betzholzkreisel in Hinwil geboten. Das 7. Rock the Ring wartet wiederum mit Perlen der Rock-Szene auf.Mit Songs wie «I want to know what love is» oder «Waiting for a girl like you» landeten sie Welthits - nun landen sie in Hinwil: Foreigner. Die britisch-amerikanische Rockband hat weltweit über 80 Millionen Tonträger verkauft.Ebenfalls nicht näher vorgestellt werden muss Nena. Die deutsche Rocklady, die wenige Monate vor dem Rock the Ring ihren 60. Geburtstag feiern wird, ist ein Kind der Neuen Deutschen Welle und landete mit «99 Luftballons» und «Irgendwie, irgendwann, irgendwo» Hits, die Kultstatus haben.Schliesslich findet ein alter Bekannter erneut den Weg in den Autobahnkreisel Hinwil: Roger Hodgson, Mitbegründer, Frontmann und Sänger von Supertramp. Die unverwechselbare «Voice of Supertramp» wird die ebenso unverwechselbaren Mega-Hits auf die Rock-the-Ring-Bühne bringen.Mit Alan Parsons wird am 7. Rock the Ring ein weiterer Ganz-Grosser in Hinwil auftreten. Parsons, einst Assistenz-Toningenieur der Beatles und von Pink Floyd, schuf mit «The Alan Parsons Project» eine Legende in der Rock- und Popgeschichte.Ein Highlight wird bestimmt auch der Auftritt der australischen Hard-Rock-Band Airbourne.Mit weiteren Bands sind die Organisatoren derzeit noch in Verhandlungen. Bereits jetzt zeigt sich, dass auch das 7. Rock the Ring sich nahtlos an die Vorgänger anschliessen und besten Rock ins Zürcher Oberland bringen wird.Tickets sind für TICKETCORNER-Member ab Donnerstag, 28. November 2019, 08.00 Uhr über ticketcorner.ch und für alle ab Freitag, 29. November 2019, 08.00 Uhr, über rockthering.ch oder ticketcorner.ch erhältlich.Updates zum Programm und weitere Informationen sind ab sofort unter www.rockthering.ch und unter http://www.facebook.com/rocktheringswitzerland zu finden.Kontakt:Medien- und Pressstelle:Rock the Ring AGAlina KäserE-Mail: alina.kaeser@rockthering.chTel.: +41 44 994 72 42Original-Content von: Rock the Ring AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100061839/100837565