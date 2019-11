AEVIS VICTORIA SA: Entwicklung des Hotelsegments EQS Group-Ad-hoc: AEVIS VICTORIA SA / Schlagwort(e): Ankauf AEVIS VICTORIA SA: Entwicklung des Hotelsegments 27.11.2019 / 07:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Pressemitteilung Freiburg, 27. November 2019 AEVIS VICTORIA SA: Entwicklung des Hotelsegments Tochtergesellschaft Swiss Hotel Properties baut Hotelimmobilienportfolio auf knapp CHF 500 Millionen aus AEVIS VICTORIA SA (AEVIS VICTORIA) erwirbt mehrere Hotelobjekte von Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality (CS REF Hospitality). Mit den Gebäuden Mont Cervin und Petit Cervin in Zermatt, dem InterContinental in Davos und weiteren Hotelobjekten wird das bestehende Portfolio der AEVIS VICTORIA-Tochtergesellschaft Swiss Hotel Properties SA per 1. Januar 2020 auf knapp CHF 500 Millionen anwachsen. AEVIS VICTORIA kontrolliert damit den Betrieb und die Liegenschaften der Seiler Hotels in Zermatt, welche 2011 separiert und nun wieder zusammengeführt werden, was eine bessere Planung der langfristigen Entwicklung und Investitionen ermöglicht. Die Gruppe übernimmt zudem die Rechte an den Marken «Seiler Hotels», «Mont Cervin» und «Petit Cervin», die beim Verkauf der Gebäude an CS REF Hospitality übertragen wurden. Der Kaufpreis wurde mit einem leichten Abschlag zum Marktwert per 31. Dezember 2018 festgelegt. Im Rahmen der Transaktion erwirbt AEVIS VICTORIA gleichzeitig auch die Weriwald AG, die das InterContinental Hotel in Davos betreibt. AEVIS VICTORIA hat mit CS REF Hospitality einen Vertrag über den Erwerb von acht Hotelimmobilien mit 640 Zimmern und einer Gesamtfläche von 70'957 Quadratmetern abgeschlossen, darunter die Hotels Seiler Mont Cervin und Petit Cervin in Zermatt, deren Betrieb kürzlich von AEVIS VICTORIA übernommen wurde. Die Liegenschaften werden in das Portfolio der Swiss Hotel Properties SA, der AEVIS-VICTORIA Tochtergesellschaft für Hotelinfrastrukturen, integriert. Nach der Eingliederung per 1. Januar 2020 wird das Portfolio aus Objekten an sieben Standorten, mit einer Mietfläche von 111'127 Quadratmetern und 896 Zimmern, bestehen. Der Wert des Portfolios erreicht knapp CHF 500 Millionen und es wird jährliche Mieterträge von mehr als CHF 20 Millionen generieren. Zielgerichtetes Immobilienmanagement ist für AEVIS VICTORIA zentral, um eine kohärente Investitionsplanung, insbesondere im Hotelsegment, zu gewährleisten. AEVIS VICTORIA erwirbt gleichzeitig die Weriwald AG, die das InterContinental Hotel in Davos betreibt. Diese Gesellschaft wird in die Victoria-Jungfrau AG, die Betreibergesellschaft des Hotelsegments von AEVIS VICTORIA, integriert. Mit dieser Akquisition und der Eingliederung der Seiler Hotels erhöht sich die von Victoria-Jungfrau AG betriebene Anzahl Hotels auf sieben. In dieser Konstellation dürfte im Geschäftsjahr 2020 ein Jahresumsatz von mehr als CHF 135 Millionen erzielt werden. Seit 2016 werden alle Hotels der Victoria-Jungfrau AG von Michel Reybier Hospitality im Rahmen eines Managementvertrages geführt. Dieser Vertrag wurde um die Nutzung der Marke "La Réserve" in Zürich erweitert. Für weitere Informationen: AEVIS VICTORIA SA Medienstelle und Investor Relations: c/o Dynamics Group, Zürich Philippe R. Blangey, prb@dynamicsgroup.ch, +41 (0) 43 268 32 35 oder +41 (0) 79 785 46 32 Séverine Van der Schueren, svanderschueren@aevis.com, +41 (0) 79 635 04 10 Über AEVIS VICTORIA SA Investing for a better life AEVIS VICTORIA SA investiert in Healthcare, Lifestyle und Infrastruktur. Die wichtigsten Beteiligungen von AEVIS VICTORIA bestehen aus Swiss Medical Network, der zweitgrössten Privatklinikgruppe der Schweiz; aus VictoriaJungfrau AG, einer Hotelkette mit vier Luxushotels in der Schweiz; aus Infracore SA (19%), einem auf Spital und Gesundheitsinfrastruktur spezialisierten Unternehmen, sowie einem Immobiliensegment mit Liegenschaften im Medizin und Hotelbereich; aus Medgate AG (40%), dem unbestrittenen Marktführer in der Telemedizin in der Schweiz, und aus NESCENS SA, einer Marke für Prävention und betteraging. AEVIS VICTORIA ist an der SIX Swiss Exchange im Swiss Reporting Standard unter dem Kürzel AEVS.SW kotiert. www.aevis.com. --------------------------------------------------------------------------- Ende der Ad-hoc-Mitteilung --------------------------------------------------------------------------- 922399 27.11.2019 CET/CEST ISIN CH0478634105 AXC0042 2019-11-27/07:01