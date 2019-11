Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Im Sog neuer Rekordstände an den US-Börsen geht es am Mittwoch an den Aktienmärkten in Ostasien und Australien weiter nach oben. Die Zuversicht, dass sich die USA und China auf einem guten Weg befinden, um ein sogenanntes Phase-eins-Abkommen zur Beilegung ihres Handelsstreits zu finden, lebt weiter und hält die Anleger bei Laune. Dabei fallen die Aufschläge wie zuletzt bereits überwiegend moderat aus.

Zuletzt hatte es aus Pekings Handelsministerium geheißen, beide Seiten hätten telefonisch weitere Fortschritte erzielt, wenngleich noch nicht alle Hindernisse aus dem Weg geräumt seien und laut US-Präsident Donald Trump befindet man sich im Endspurt.

In Tokio geht es für den Nikkei-Index um ein halbes Prozent nach oben auf 23.489 Punkte, in Seoul fällt das Plus ähnlich groß aus. Schanghai und Hongkong liegen gut behauptet, in Sydney ist der Handel mit einem Plus von knapp 1 Prozent bereits beendet.

In Hongkong sorgten die anhaltenden Proteste für mehr Demokratie dafür, dass es hier trotz des Optimismus in Sachen US-chinesischer Handelsstreit nicht stärker nach oben gehe, kommentieren die Analysten von KGI Securities. Alibaba legen nach dem sehr erfolgreichen Start ihrer Zweitnotiz in Hongkong am Vortag weiter zu um gut 3 Prozent.

Gesucht sind wie bereits zuletzt in der gesamten Region unter anderem Aktien aus dem Elektroniksektor. In Seoul liegen Samsung 0,8 Prozent im Plus und SK Hynix 0,5 Prozent. In Tokio verteuern sich Advantest um 0,2 Prozent und Fujitsu üm über 2 Prozent. In Taiwan ziehen Hon Hai um 0,8 Prozent an. In den USA hatten HP und Dell gewarnt, dass ihre Umsätze im ersten Quartal unter einer Knappheit an Chips leiden dürften.

Am Ölmarkt fallen die Preise etwas, nachdem ein US-Branchenverband für die vergangene Woche einen Anstieg der Ölvorräte gemeldet hatte. Für die offiziellen Daten später im Tagesverlauf wird eine leichte Abnahmen vorhergesagt. Brentöl kostet 64,15 Dollar.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.851,80 +0,95% +21,35% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 23.489,18 +0,50% +16,38% 07:00 Kospi (Seoul) 2.131,32 +0,47% +4,42% 07:00 Schanghai-Comp. 2.910,04 +0,10% +16,69% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 26.926,10 +0,05% +4,38% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.208,88 +0,03% +5,11% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.588,88 +0,32% -5,87% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:32 % YTD EUR/USD 1,1012 -0,1% 1,1024 1,1013 -4,0% EUR/JPY 120,17 -0,0% 120,21 120,00 -4,4% EUR/GBP 0,8566 -0,1% 0,8572 0,8548 -4,8% GBP/USD 1,2855 -0,0% 1,2861 1,2888 +0,9% USD/JPY 109,13 +0,1% 109,06 108,97 -0,5% USD/KRW 1176,65 +0,3% 1172,73 1176,19 +5,6% USD/CNY 7,0298 -0,1% 7,0335 7,0331 +2,2% USD/CNH 7,0262 +0,1% 7,0158 7,0316 +2,3% USD/HKD 7,8289 +0,0% 7,8289 7,8273 -0,0% AUD/USD 0,6774 -0,1% 0,6783 0,6780 -3,9% NZD/USD 0,6424 -0,0% 0,6427 0,6418 -4,3% Bitcoin BTC/USD 7.073,26 -1,0% 7.144,76 7.135,76 +90,2% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 58,29 58,41 -0,2% -0,12 +20,2% Brent/ICE 64,15 64,27 -0,2% -0,12 +16,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.459,73 1.461,35 -0,1% -1,63 +13,8% Silber (Spot) 17,04 17,10 -0,4% -0,06 +10,0% Platin (Spot) 903,69 908,06 -0,5% -4,37 +13,5% Kupfer-Future 2,67 2,68 -0,3% -0,01 +0,9%

