Beyond Meat war der Börsenrenner im Frühjahr. Teilweise mit Spitzenkursen bis knapp über 240 $ und alle spielten verrückt. Wer die Ruhe bewahrte kann jetzt überlegen, ob er mitspielt. Von 240 bis 90 $ sind eine echte Rutschpartie. Fest steht jedoch, dass fleischlose Kost grundsätzlich eine Alternative darstellt und mithin ein lebensfähiges Geschäftsmodell ist. Wer Mut hat investiert zwischen 80 und 100 $, also in einer sehr breiten Spanne, weil der Kursverlauf sehr volatil ist. Aber dabei sein lohnt sich!



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



