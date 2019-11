Die drei New Yorker Indizes erreichten neue Rekorde, in Frankfurt schafften es M- und S-DAX sowie TecDAX, aber der DAX sieht so aus wie dei GroKo-Regierung in Berlin. Auch er wird einen neuen Rekord erreichen, aber in der Differenz zu den anderen. Liegt die Fragestellung für alle Investoren: Klein oder groß? In den Briefen dieser Woche erklären wir dies.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!