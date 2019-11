FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - MODERATE GEWINNE - Anzeichen weiterer Fortschritte im US-chinesischen Handelsstreit dürften dem deutschen Aktienmarkt am Mittwoch zunächst Rückenwind verleihen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex Dax rund zwei Stunden vor dem Start 0,18 Prozent höher auf 13 260 Punkte. Damit liegt ein neues Jahreshoch für den Leitindex nach wie vor in Reichweite. Die Hinweise auf Fortschritte in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China verdichten sich: US-Präsident Donald Trump zufolge steht im Handelskrieg der Abschluss eines Teilabkommens unmittelbar bevor. "Wir sind in den letzten Geburtswehen eines sehr wichtigen Abkommens", sagte Trump am Dienstag. Die Gespräche liefen "sehr gut". Am Donnerstag wird wegen des Feiertags Thanksgiving in den USA nicht gehandelt, das könnte zunächst für ein impuls- und umsatzarmes Aktiengeschäft sorgen.

USA: - REKORDE - Die US-Börsen sind am Dienstag in neue Rekordhöhen vorgedrungen. Während die Gewinne zunächst nur minimal waren, zogen die wichtigsten US-Indizes gegen Handelsschluss deutlicher an. Auslöser waren aktuelle Aussagen von US-Präsident Donald Trump zum Handelskonflikt mit China. Ihm zufolge steht der Abschluss eines Teilabkommens unmittelbar bevor. Der Dow Jones Industrial stieg kurz vor dem Handelsschluss bis auf den Höchststand von 28 146 Punkten. Mit plus 0,20 Prozent auf 28 121,68 Punkte beendete der Leitindex den Tag.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Trotz optimistischer Worte des US-Präsidenten Donald Trump zum Handelsstreit mit China haben die Börsen Asiens am Mittwoch keine gemeinsame Richtung gefunden. Während es in Japan für den Nikkei um 0,3 Prozent auf 23 437,77 Punkte nach oben ging, fiel der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen zuletzt um 0,19 Prozent. In Hongkong trat der Hang Seng nahezu auf der Stelle. Laut Trump steht der Abschluss eines Teilabkommens zwischen den USA und China unmittelbar bevor. Allerdings hatte es auch im Sommer bereits nach einer Einigung ausgesehen, bevor der Zollkonflikt eskaliert war. Daher trauten Investoren dem Braten nur bedingt und wollten sich noch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, sagte ein Händler mit Blick auf die Kursentwicklung an den Aktienmärkten Asiens.

DAX 13 236,42 -0,08%

XDAX 13 242,37 -0,14%

EuroSTOXX 50 3705,55 -0,06%

Stoxx50 3350,60 -0,15%

DJIA 28 121,68 0,20%

S&P 500 3140,52 0,22%

NASDAQ 100 8385,75 0,17%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 171,39 +0,03%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1012 -0,11%

USD/Yen 109,15 0,10%

Euro/Yen 120,19 -0,01%

ROHÖL:

Brent 64,15 -0,12 USD

WTI 58,29 -0,12 USD

