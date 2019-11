MEDIENMITTEILUNG

Evolva schlägt Beat In-Albon als neuen Verwaltungsratspräsidenten vor

Reinach, November 27, 2019- Evolva (SIX: EVE) teilte heute mit, dass der Verwaltungsrat anlässlich der nächsten Generalversammlung vom 15. April 2020 Herrn Beat In-Albon als neuen Verwaltungsratspräsidenten zur Wahl vorschlagen wird.

Evolva durchlief einen substanziellen Transformationsprozess, welcher der Unternehmung den Entwicklungssprung auf eine nächsthöhere Ebene ermöglichte. Die von der Unternehmung festgelegte Strategie liegt im Bereich der Forschung und Entwicklung für die Bio-Produktion und der kommerziellen Lancierung bestimmter Moleküle, für welche die Sicherheit in der Lieferkette, die Herstellungskosten und der Reinheitsgrad der Produkte die Basis für nachhaltige Wettbewerbsvorteile für Evolva darstellen. Dazu gehören beispielsweise auch:

Eine klar fokussierte Organisation, deren Aktivitäten in Reinach, Schweiz, konzentriert sind, und deren operative Ausgaben über einen Dreijahreszeitraum hinweg gesehen um annährend zwei Drittel gesenkt wurden

Ein Produktportfolio, welches kommerziell ausgebaut wird und einem starken Umsatzwachstumstrend folgt

Neue Produkte, die entwicklungsmässig auf gutem Weg sind, um in naher Zukunft kommerziell lanciert zu werden

Strategische Partnerschaften (wie zum Beispiel diejenige mit dem US-Konzern Cargill für EverSweet), welche zum Zwecke der Kommerzialisierung verschiedener Produkte in den globalen Märkten geschlossen wurden

Der Aufbau eines Netzwerks von verschiedenen, ausgewählten Auftragsherstellern, um die Ausschöpfung des Wachstumspotentials von Evolva zu unterstützen

Evolva befindet sich auf Kurs, um das den Aktionären in Aussicht gestellte Cash break-even Ziel in den Jahren 2021 bis 2023 zu erreichen

In Anbetracht der obgenannten Punkte wird Evolva anlässlich der nächsten Generalversammlung beantragen, die Gesamtzahl der Mitglieder im Verwaltungsrat von bisher fünf auf neu vier Mitglieder zu reduzieren.

Darüber hinaus besteht die nächste Entwicklungsstufe von Evolva darin, die neuen Arbeitsweisen vollständig in die Organisation einzubetten und die für die kommenden Jahre gesteckten strategischen Ziele zu erreichen. Die Verwaltungsratsmitglieder Jutta Heim, Ganesh Kishore und Martin Gertsch, welche zwischen sieben und neun Jahre im Amt waren und Evolva in der Transition von einer entwicklungs- hin zu einer verkaufsorientierten Unternehmung unterstützt haben, haben sich entschlossen, sich an der nächsten Generalsversammlung nicht mehr zur Wiederwahl zu stellen. Gerard Hoetmer und Thomas Videbaek hingegen werden sich weiterhin als Mitglieder des Verwaltungsrates zur Verfügung stellen.

Beat In-Albon verfügt über eine grosse Berufserfahrung im Bereich Life Science und der Biotechnologie und wird anlässlich der nächsten Generalversammlung als neues Mitglied des Verwaltungsrates und neuer Verwaltungsratspräsident zur Wahl vorgeschlagen werden. Beat In-Albon ist Schweizer und lebt in Basel.

Beat In-Albon verbrachte den grössten Teil seiner beruflichen Karriere bei der Lonza Gruppe.

In seiner letzten Funktion war er für Lonza in der Rolle eines Senior Vice President und Chief Operations Officer tätig und war weltweit für die operativen Aktivitäten verantwortlich, welche unter anderem auch die Herstellung und den Verkauf von Produkten umfasste; damit war er auch für die Resultate der Division verantwortlich. In dieser Funktion war er Mitglied der Konzernleitung. Bis zur Pensionierung im Juli des Jahres 2018 hielt er die Position eines Head of Strategic Projects inne.

Gerard Hoetmer, Verwaltungsratspräsident sagt: «Sowohl aus beruflicher wie auch aus persönlicher Perspektive ist nun der Moment gekommen, das Führungszepter an Beat zu übergeben. Die strategische Transformation, die wir durchgeführt haben, hat Evolva einen starken Pfad für die Zukunft geebnet. Ich bin zuversichtlich, dass Beat ein ausgezeichneter Nachfolger sein wird, um Evolva auf die nächste Entwicklungsebene zu bringen».



Die Suche für ein weiteres Verwaltungsratsmitglied läuft und die Ankündigung des Kandidaten wird zeitgerecht vor der Generalversammlung erwartet.

Über Evolva

Evolva löst die Probleme natürlicher Versorgungsketten mit einem Ansatz aus dem 21. Jahrhundert, der Biotechnologie und Fermentation verbindet. Wir entwickeln, produzieren und verkaufen Ingredienzien, die Menschen in ihrem Alltag wesentliche Vorteile bieten, gleichzeitig aber aufgrund ihrer problematischen Beschaffung nur beschränkt zum Einsatz kommen. Unsere Hauptingredienzien sind Stevia, Nootkaton und Resveratrol. Damit unsere Welt nachhaltig wird, müssen Natur und Technologie Hand in Hand gehen. Unser Ziel ist es, einen (kleinen) Beitrag zu dieser Entwicklung zu leisten. Weitere Informationen stehen auf www.evolva.com zur Verfügung.



Disclaimer

Diese Medienmitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die durch Begriffe wie "glaubt", "nimmt an", "erwartet" oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen bergen bekannte und unbekannte Risiken, Unwägbarkeiten und andere Faktoren, durch die sich die tatsächlichen Ergebnisse bzw. die tatsächliche Finanzsituation, Entwicklung oder Leistung des Unternehmens wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit geäusserten Prognosen unterscheiden können. Angesichts dieser Ungewissheiten sollte sich der Leser nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder sie an künftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

