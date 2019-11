FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.11.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 28.11.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.11.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 28.11.2019.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTG7W XFRA GB0003718474 GAMES WORKSHOP GRP LS-,05 0.409 EUR7PS XFRA CA7397211086 PRAIRIESKY ROYALTY LTD 0.044 EURS97 XFRA CA8051121090 SAVARIA CORP. 0.026 EUR6BD XFRA CA05651W2094 BADGER DAYLIGHTING LTD 0.024 EUR636 XFRA CA82621K1021 SIENNA SENIOR LIV. 0.053 EURFVEN XFRA CA8908953034 TORC OIL + GAS LTD 0.017 EUR2U4 XFRA GB00BJLP1Y77 HICL INFRASTRUCT LS-,0001 0.024 EUR50E XFRA SG2G02994595 SPH REIT UTS 0.009 EURXFRA DE000HSH4MW3 HCOB MZC 23 13/21 0.001 %C0Y XFRA CA14150G4007 CARDINAL ENERGY LTD 0.010 EURVODI XFRA GB00BH4HKS39 VODAFONE GROUP PLC2JW XFRA CA4707481046 JAMIESON WELLNESS INC. 0.068 EUR84A XFRA CA01163Q4007 ALARIS ROYALTY CORP.NEW 0.094 EUR1FH XFRA CA3565001086 FREEHOLD ROYALTIES LTD 0.036 EURDG2 XFRA GB00BYX7JT74 DIVERS.GAS+OIL PLC LS-,01 0.032 EURPV9N XFRA CA72582B2093 PIVOT TECHNOLOG.SOLUT.NEW 0.027 EUR6M8 XFRA CA61767W1041 MORNEAU SHEPELL 0.044 EURT8Q XFRA GB00B14SKR37 CMC MARKETS PLC LS -,25 0.033 EURRW8 XFRA AU000000TNE8 TECHNOLOGY ONE LTD. 0.054 EUR28Y XFRA CA4296951094 HIGH LINER FOODS CV 0.034 EUR1K5 XFRA GB0007995243 RENEWI LS-,10 0.005 EURTC2A XFRA KYG8701T1388 TCL ELECTRONICS HLDGS HD1 0.012 EURDP9 XFRA GB0001826634 DIPLOMA PLC LS-,05 0.240 EUR5XE XFRA CA30224T8639 EXTENDICARE INC. 0.027 EUR305 XFRA CA75622P1045 RECIPE UNLIMITED SUB.VTG. 0.076 EUR0ON XFRA CA3012831077 EXCHANGE INCOME CORP. 0.130 EUR7HL XFRA GB0004270301 HILL + SMITH HLDGS LS-,25 0.124 EUR317A XFRA CA86084H1001 STINGRAY GROUP INC. 0.048 EUR