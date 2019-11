Bee Vectoring Technologies International Inc.: Bee Vectoring Technologies schließt Phase-I-Evaluierungen bei Produkterweiterungen ab, um zusätzliche Markt- und Einnahmemöglichkeiten zu generieren DGAP-News: Bee Vectoring Technologies International Inc. / Schlagwort(e): Produkteinführung Bee Vectoring Technologies International Inc.: Bee Vectoring Technologies schließt Phase-I-Evaluierungen bei Produkterweiterungen ab, um zusätzliche Markt- und Einnahmemöglichkeiten zu generieren 27.11.2019 / 07:42 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Bee Vectoring Technologies schließt Phase-I-Evaluierungen bei Produkterweiterungen ab, um zusätzliche Markt- und Einnahmemöglichkeiten zu generieren Mississauga, Ontario (Kanada) und Sacramento, Californien (USA) (27. November 2019) - Bee Vectoring Technologies International Inc. (das "Unternehmen" oder "BVT") (TSXV: BEE) (OTCQB: BEVVF) gibt bekannt, dass das Unternehmen die Phase-1-Laborversuche an sechs Produkten von Drittanbietern abgeschlossen hat, die BVTs firmeneigenes Ausbringungssystem mittels Bienen verwenden. Die Phase-2-Feldstudien an drei dieser Produkte werden in Kürze beginnen. Ziel des Projekts ist es, neue Marktchancen zu eröffnen und zusätzliche Einnahmen für BVT zu beschleunigen. Da diese neuen mikrobiellen Produkte ein anderes Spektrum von Pflanzenschädlingen bekämpfen als BVTs geschützter Clonostachys rosea-Stamm CR-7 (CR-7), können sie eigens bei Kulturpflanzen eingesetzt werden, die keinen Befall von CR-7-kontrollierten Schädlingen aufweisen oder zusammen mit CR-7 bei Kulturpflanzen, deren Blütenflächen von mehreren Schädlingen befallen sind. Die Hinzunahme von Produkten der Drittanbieter zu vorhandenen CR-7-Anwendungen erfolgt durch das "Kombinieren" von zwei oder mehr Mikroben, was bei Saatgutbehandlungsanwendungen bereits üblich ist. Die Verwendung der neuen Produkte bei neuen Kulturpflanzen schafft zusätzliche Einnahmequellen und wird die Einnahmen durch Kulturpflanzen erhöhen, die bereits mit CR-7 behandelt werden. Im Rahmen des Lizenzierungsprojekts des Unternehmens wurden die Produkte zunächst im Labor auf ihre Verträglichkeit mit der Formulierung von VECTORITE-Pulver und der nützlichen Mikrobe CR-7 getestet und man bewertete, ob kommerziell gezüchtete Hummeln die Sporen der Mikroorganismen direkt zu den Pflanzenblüten bringen könnten. Aufgrund der günstigen Ergebnisse hat BVT drei der Produkte in die engere Wahl gezogen, die man in den kommenden Feldstudien verwendet wird. "Der Übergang zu Phase-2-Studien mit drei Produkten ist ein bedeutender Schritt nach vorn, der BVT die Entwicklung mehrerer Einnahmequellen ermöglichen wird", sagte Ashish Malik, CEO von Bee Vectoring Technologies. "Alle Produkte sind im Handel erhältlich und bereits in den USA oder in der Europäischen Union registriert. Die Partnerunternehmen sind interessiert daran, wie effektiv ihre Produkte mittels unseres hocheffizienten und umweltfreundlichen Ausbringungssystems verteilt werden können. Phase-II-Tests werden im Jahr 2020 durchgeführt und die Ergebnisse werden im Sommer erwartet." Herr Malik fuhr fort: "Die Erzeuger werden die Bekämpfung zahlreicher Krankheiten und Schädlinge mit diesem hocheffizienten, kombinierten System für den Einsatz in der Präzisionslandwirtschaft sehen. Diese Produkterweiterungen werden BVT helfen, ihren Anteil am 20-Milliarden-Dollar-Markt für Bee Vectoring, Blattapplikationen und Saatgutbehandlung signifikant zu erhöhen." Durch BVTs Ausbringungssystem werden die Biologika von Drittanbietern diese Pflanzenprobleme im Vergleich zu herkömmlichen Sprühanwendungsverfahren viel präziser und natürlicher kontrollieren. BVTs natürliches Präzisionslandwirtschaftssystem verwendet kommerziell gezüchtete Bienen, um das Produkt direkt zu den Blüten zu bringen (das Verfahren des Bee Vectoring), was weniger Abfall und eine viel höhere Effizienz bedeuten. Die Erzeuger würden hinsichtlich des Pflanzenschutzes und Ertrags profitieren und den Einsatz chemischer Pestizide durch herkömmliche Sprühanwendungen weiter reduzieren. Ein zusätzlicher Vorteil besteht darin, dass sie viel weniger Produkt verwenden und somit Kosten einsparen können, da Bee Vectoring nur einen Bruchteil (in der Regel weniger als 2 %) dessen verwendet, was für eine Sprühanwendung benötigt wird. Beim Bee Vectoring werden ein oder mehrere Biostimulanzien, Pflanzenschutzzusätze und biologische Kontrollen (Biocontrols) mit VECTORITE-Wirkstoffen formuliert, um eine geschichtete Pulvermischung zu erzeugen, die Bienen auf ihrem Weg aus dem Bienenstock aufnehmen und direkt zu den Pflanzenblüten befördern. Die Blüte ist der primäre Eintrittspunkt für viele Krankheiten und Insekten, wodurch die Blüte der ideale Ort für die Beimpfung der Pflanze mit Wirkstoffen ist. Beim Bee Vectoring werden Schutzmittel kontinuierlich (und natürlich) während der gesamten Blütezeit ausgebracht - viel präziser als beim periodischen Sprühen, das einige Blüten vollständig verfehlen kann. Durch Kombination mehrerer Schutzprodukte können die Erzeuger den Wasserverbrauch und den Verbrauch fossiler Brennstoffe weiter senken (indem weitere Sprühanwendungen vermieden werden). Das BVT-System ist somit eine Option, die zwei Hauptkriterien erfüllt: Exzellenter Pflanzenschutz für höhere Erträge, die gut für das Geschäft sind, und eine umweltfreundliche, nichttoxische Lösung, die gut für Verbraucher und den Planeten ist. Über Bee Vectoring Technologies International Inc. BVT, ein Agrartechnologieunternehmen, ist ein bahnbrechendes Unternehmen am Markt mit einer bedeutenden globalen Marktchance auf dem 240-Milliarden-Dollar-Markt für Pflanzenschutz- und Düngemittel. BVT hat ein natürliches Präzisionsagrikultursystem entwickelt. Dieses System ersetzt chemische Pestizide und die verschwenderischen Sprühanwendungen von Pflanzenschutzmitteln durch die Anwendung biologischer Pestizid-Alternativen für Nutzpflanzen mittels kommerziell gezüchteter Bienen. Die BVTs preisgekrönte Technologie, Precision Vectoring, ist für Bienen völlig harmlos und ermöglicht die direkte Abgabe winziger Mengen natürlich gewonnener Pestizide (so genannte Biologicals) an Blüten. Dies bietet einen verbesserten Pflanzenschutz und bessere Ertragsergebnisse als herkömmliche chemische Pestizide - und verbessert die Gesundheit des Bodens, des Mikrobioms und der Umwelt. Gegenwärtig hat BVT über 60 erteilte Patente. Mehr als 30 Patente sind weltweit in allen wichtigen Agrarländern angemeldet. Das Unternehmen hat die US EPA-Zulassung seines VECTORITE mit CR-7 (EPA-Registrierungsnummer 90641-2) zum Verkauf als zugelassenes biologisches Fungizid zur Verwendung an den gekennzeichneten Kulturpflanzen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.beevt.com. Kontakt: Ashish Malik, President & CEO marketing@beevt.com Babak Pedram, Investor Relations Virtus Advisory Group Tel: 416-995-8651 bpedram@virtusadvisory.com Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. 