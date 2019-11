XETRA-SCHLUSS/MDAX klettert auf Allzeithoch

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt hat sich am Dienstag keine einheitliche Tendenz durchgesetzt. Während der DAX sich mit einem Abschlag von 0,1 Prozent bei 13.236 Punkten aus dem Handel verabschiedete, zeigten sich die Nebenwerte in Hausselaune: Der MDAX markierte im späten Verlauf ein Allzeithoch und schloss auch fast auf selbigem.

Der TecDAX stieg auf den höchsten Stand seit fast 19 Jahren. Der MDAX kletterte um 1,0 Prozent auf 27.543 Punkte - die neue Rekordmarke liegt nun bei 27.554 Zählern. Hier verteuerten sich Thyssenkrupp um 2,3 Prozent. Der Index der deutschen Technologie-Aktien (TecDAX) gewann 0,5 Prozent auf 3.061 Punkte. Damit hat er das Hoch aus dem Jahr 2018 mit einem Investmentkaufsignal überwunden.

"Der TecDAX dürfte nun die 'Milleniums'-Baisse weiter aufarbeiten", so ein Marktanalyst. Seinen Höchststand hatte er am 10. März 2000 markiert, als er noch Nemax-50 hieß. Stand damals: 9.694,07 Punkte. Getrieben wurde der TecDAX am Dienstag unter anderem von United Internet, die 1,5 Prozent gewannen. Die zuletzt sehr schwachen Isra Vision erholten sich um 4,6 Prozent.

Im DAX waren so genannte defensive Titel gefragt, angeführt von Beiersdorf und Vonovia mit einem Plus von jeweils 1,5 Prozent. Dagegen verloren BASF und Deutsche Bank jeweils 1,1 Prozent und Daimler 0,4 Prozent. Lufthansa wiederum zogen mit dem Verkauf des Europa-Geschäfts der LSG um 0,4 Prozent an.

Home24 mit Kurseinbruch - Rocket unverändert

In der zweiten Reihe erholten sich Varta bei steigenden Umsätzen um 7,6 Prozent und schlossen nur noch knapp unter ihrem Allzeithoch. Rocket Internet notierten 0,3 Prozent im Minus. Im dritten Quartal war das Unternehmen in die Verlustzone gerutscht. Rocket führte dies vor allem auf die Bewertung ihrer Beteiligungsunternehmen Jumia und Global Fashion Group zurück. Positiv bei letzterer sei anzumerken, dass deren negative EBITDA-Marge verkleinert werden konnte, hieß es im Handel.

Auch die Rocket-Tochter Home24 hatte Geschäftszahlen vorgelegt. Die Aktie verlor daraufhin 8,2 Prozent. Als problematische Faktoren wurden im Handel vor allem die Kombination aus zu hoher Cash-Burn-Rate bei gleichzeitig nicht ausreichender Profitabilität genannt. Aktien von Deutsche Wohnen gewannen 1,9 Prozent, nachdem Blackrock angekündigt hatte, ihren Anteil von mehr als 10 Prozent weiter aufzustocken.

Als ordentlich wurden die Geschäftszahlen von Instone Real Estate (plus 2,9 Prozent) eingestuft. KWS Saat hatte den Ausblick bekräftigt. Selbst ohne das neue Gemüsegeschäft sei der Umsatz um 16 Prozent gestiegen. Inklusive dieses Geschäfts legte er sogar über 35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal zu. Der Kurs stieg um 1,0 Prozent.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 89,6 (Vortag: 54,9) Millionen Aktien im Wert von rund 4,04 (Vortag: 2,59) Milliarden Euro. Es gab 15 Kursgewinner und 15 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 13.236,42 -0,08% +25,36% DAX-Future 13.239,50 -0,05% +25,35% XDAX 13.242,37 -0,14% +25,15% MDAX 27.542,83 +0,95% +27,58% TecDAX 3.061,25 +0,50% +24,94% SDAX 12.096,98 +0,60% +27,21% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 171,40% +42 ===

November 27, 2019

