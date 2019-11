Die schweizerische Bank Credit Suisse hat das Kursziel für CRH nach Zahlen zum dritten Quartal von 32 auf 38 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der irische Baustoffkonzern habe eine solide Geschäftsentwicklung hinter sich, schrieb Analyst Lars Kjellberg in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Umsatzseitig habe CRH wie von ihm erwartet abgeschnitten, das operative Ergebnis (Ebitda) habe ihn wegen stärkerer Synergieeffekte durch den Ash-Grove-Zukauf und dank des Kosteneinsparprogramms positiv überrascht. Kjellberg verschob zudem sein Bewertungsmodell ins Jahr 2020./ck/he Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2019 / 19:01 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0052 2019-11-26/22:11

ISIN: IE0001827041