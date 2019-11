ERLANGEN (dpa-AFX) - Der Finanzvorstand von Siemens Ralf Thomas wird ab Dezember Aufsichtsratsvorsitzender der Tochter Siemens Healthineers . Thomas ist bereits seit März 2018 Mitglied im Aufsichtsrat. Der bisherige Vorsitzende Michael Sen verlässt seinen Posten Ende November, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Erlangen mit. Wie seit Ende Oktober bekannt ist, wird Sen Konzernchef von Siemens Energy, der bisherigen Energiesparte von Siemens. Diese soll im Verlauf des nächsten Jahres an die Börse gehen./ssc/fba

