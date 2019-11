Der Autobauer Audi will sich mit einem massiven Stellenabbau und weiteren Sparmaßnahmen aus der Krise befreien. Bis 2025 baut die VW -Tochter 9.500 Stellen an den deutschen Standorten ab, dafür sollen im Gegenzug bis zu 2.000 Jobs in Bereichen wie Elektromobilität und Digitalisierung neu entstehen. Das sei das Ergebnis einer Vereinbarung zwischen dem Unternehmen und dem Betriebsrat, teilte das Unternehmen am Dienstag in Ingolstadt mit. Aktuell beschäftigt Audi rund 61.000 Mitarbeiter in Deutschland.

Den vollständigen Artikel lesen ...