Die Vienna Insurance Group hat das Gesamtprämienvolumen in den ersten drei Quartalen 2019 um 6,7 Prozent auf 7.851 Mio. Euro steigern können. Das Ergebnis (vor Steuern) betrug 376,2 Mio. Euro, das entspricht einer Steigerung um 6,8 Prozent. Die höchsten Ergebnisverbesserungen konnten in den Segmenten Polen, Österreich und Bulgarien erzielt werden. Die Combined Ratio ist mit 96,4 % nahezu gleich hoch wie im Vergleichszeitraum des Vorjahres (96,3 %). " Wir sehen der geplanten Zielerreichung für 2019 mit einem Prämienvolumen von 9,9 Mrd. Euro und einem Gewinn (vor Steuern) in der Bandbreite von 500 bis 520 Mio. Euro sehr zuversichtlich entgegen", erklärt VIG -CEO Elisabeth Stadler. In allen Versicherungssparten konnte ein Prämienplus verzeichnet werden. In der ...

