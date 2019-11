Selbst Mitglieder des Aufsichtsrates fordern bis dahin eine Erklärung, wie die weiteren strategischen Entscheidungen für den Neuafbau von Thyssen ausehen sollen. Die Chefin Martina Merz soll in wenigen Wochen das vollbringen, was alle ihre Vorgänger in über 30 Jahren nicht geschafft haben. Sie wird dennoch weitere Umrisse liefern, wie die einzelnen Geschäftsfelder von ThyssenKrupp für sich selbst einzuschätzen sind und mitteilen, ob sie lebensfähig sind oder nicht.



