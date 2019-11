Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sanofi auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Hohe Erwartungen an den Kapitalmarkttag am 10. Dezember hätten eine Rally ausgelöst, aber danach seien die Erwartungen wieder etwas verblasst, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auf der Veranstaltung dürfte der Fokus unter anderem auf dem Geschäft mit Onkologie, seltenen Krankheiten und Kostenkontrolle liegen./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2019 / 17:41 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2019 / 19:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0004 2019-11-27/08:21

ISIN: FR0000120578