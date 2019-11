FRANKFURT (Dow Jones)--Wechsel an der Spitze des Aufsichtsrats der Siemens Healthineers AG. Zum 1. Dezember übernimmt Ralf Thomas (58) die Position von Michael Sen (51). Der Aufsichtsrat habe Thomas, der seit 2013 Finanzvorstand der Siemens AG und bereits seit März 2018 Mitglied des Aufsichtsrats der Siemens-Tochter ist, einstimmig gewählt, teilte das Unternehmen mit.

Sen lege den Vorsitz am 30. November nieder. Er ist Co-CEO der Siemens Operating Company Gas and Power und designierter Vorstandsvorsitzender der Siemens Energy AG, die im September 2020 an die Börse gebracht werden soll.

November 27, 2019

