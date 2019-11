iPhone-Nutzer bedienen ihr Gerät oft komplizierter, als es Apple vorgesehen hat. Viele nützliche Fingergesten bleiben daher ungenutzt - mit spürbaren Einbußen für die Produktivität. Ein Wisch mit dem Daumen nach oben öffnet den Homescreen, ein Wisch nach links die nächste Seite und wer den Zeigefinger von oben nach unten über das iPhone-Display zieht, gelangt in die Benachrichtigungszentrale. Soweit, so logisch: Diese Gesten kennen Apple-Nutzer seit Jahren in- und auswendig. Viele iPhone-Gesten bleiben ungenutzt Viele iPhone-Nutzer bedienen ihr Gerät komplizierter, als...

Den vollständigen Artikel lesen ...