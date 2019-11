Vectron 1.69% Investmentjunky (27062020): Nachkauf Vectron Systems ....der aktuell herausgegeben Auslick überzeugt mich. In der gesetztlich vorgeschriebenen Digitalisierung der Kassen steckt meiner Meinung nach viel Potential für das Unternehmen zumal die aktuelle Bewertung mir dafür als viel zu niedrig erscheint. (27.11. 08:36) >> mehr comments zu Vectron: www.boerse-social.com/launch/aktie/vectron Noratis 0.22% Ecotrader (ECO0002): 5,9% Div.; Immobilien (26.11. 23:13) >> mehr comments zu Noratis: www.boerse-social.com/launch/aktie/noratis Varta AG 0.18% Celovec (TR2016): Varta beflügelt das Depot. Sportliche, aber keineswegs astronomische Bewertung in den Interviews. Varta scheint State of the Art ...

