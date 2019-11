Zwar nahm in den letzten Tagen die Emissionstätigkeit spürbar ab (schwächster Dienstag seit August), jedoch überraschte gestern wohl das eine oder andere Unternehmen mit kurzfristig durchgeführten Anleiheplatzierungen. So gab EDF am Morgen bekannt eine EUR 500 Mio. Hybridanleihe (NC8, Baa3/BB/BBB- erwartet) noch am selben Tag emittieren zu wollen. Erste Preisindikationen wurden mit einer Renditebandbreite von 3,625 % - 3,75 % veröffentlicht. Hohe Investorennachfrage ließen die finale Emissionsrendite bei Platzierung auf 3,125 % zurückgehen. Das Orderbuch betrug rund das 16-fache des Emissionsvolumens. Weitere EUR Emissionen waren von BPCE SA (EUR 500 Mio., MS+40 BP, 5J, Green SP, A1/A+/A+ erw.), Tamburi Investment Partners (EUR 300 Mio., ...

