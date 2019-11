Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Hold" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Seit 2017 habe sich das Umsatzwachstum europäischer Pharmakonzerne in China - dem weltweit zweitgrößten Absatzmarkt - merklich beschleunigt und sei immer noch stark, schrieb Analyst Stephen McGarry in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Dies sei aber kein Phänomen eines aufstrebenden Marktes. Vielmehr hänge das Wachstum größtenteils davon ab, welche Medikamente in die Nationale Liste erstattungsfähiger Präparate (NRDL) aufgenommen werden./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2019 / 12:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0016 2019-11-27/09:09

ISIN: DE0006599905