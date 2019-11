Shanghai (ots/PRNewswire) - Am 12. Oktober fand im Shanghai Tower, dem höchsten Gebäude Chinas, im Rahmen des SORSA Diplomatic Project 2019 "Magnificent Culture" - der Traditional Chinese Culture Sharing Salon (die Veranstaltung) statt.Die Veranstaltung wurde von SORSA ausgerichtet. Mitveranstalter waren das SORSA UK Chapter und das University of Manchester (UoM) China Centre. Die Organisation fand durch Mcloud, der SORSA UoM Alumni Association mit Unterstützung des Baoku Jiangxin Art Center und des SORSA Japan Chapter statt.Mehr als 80 Gäste und ehemalige Studenten aus über 20 Ländern kamen und erlebten eine exklusive Kostprobe chinesischer Kultur.Sherry Fu, Leiterin des University of Manchester China Centre, Ständiges Ausschussmitglied von SORSA, Vizepräsidentin und Generalsekretärin der SORSA UoM Alumni Association und Gründerin von Mcloud und "Magnificent Culture", hielt eine Eröffnungsrede, um alle anwesenden Gäste, Ehemaligen und Freunde der Veranstaltung zu begrüßen."Es ist uns eine Ehre, dieses Kultur- und Bildungsprogramm zu veranstalten. Mit einer Weltvision vor Augen und großer Verantwortung im Hinterkopf sind wir bestrebt, den internationalen Dialog zwischen China und der Welt zu erleichtern", sagte sie.Während der Veranstaltung stellte Professor Youyu Li, Gründer von Hanguang Porcelain, das Konzept "Beyond Ceramics" vor und präsentierte seine außergewöhnliche Sichtweise auf die einzigartige Entwicklung, Essenz und Bedeutung der Keramikwelt in den aufeinanderfolgenden Dynastien.Eine von Frau Fu moderierte Podiumsdiskussion beschäftigte sich mit der interkulturellen Kommunikation. Die renommierte Pianistin Haobing Zhu erläuterte die Entwicklung der Musik und die Verschmelzung von westlicher und chinesischer Musik im Streben eine universelle Sprache zu finden.Professor Baifeng Ye, Kurator des Baoku Jiangxin Art Center, präsentierte einen organischen Ansatz zur Vermischung von östlichen und westlichen Konzepten.Am Beispiel des KWM Art Center veranschaulichte Timo Lei, VP von SORSA, Präsident der SORSA UoM Alumni Association und Partner bei KWM, ein spannendes Aufeinandertreffen von Recht, Wirtschaft und Kunst.Professor Xiaodong Cheng, Direktor des Instituts für Klinische Immunologie an der YHSU, erklärte, wie die chinesische Medizin, das Immunsystem und die innere Einstellung zur Bekämpfung von Krebs beitragen können.Professor Li, Professor Ye, Professor Cheng und Frau Zhu erhielten den Titel "Honorary Advisor of Arts" für das UoM China Centre und Mcloud."Unter dem Motto Cognitio, Sapientia und Humanitas, das in den Leitwert und die Prinzipien der Universität eingebettet ist, engagieren wir uns für die interkulturelle Kommunikation und streben danach, eine multilaterale diplomatische Plattform zu schaffen, innerhalb der sich Einzelpersonen auf einer integrierten Weltbühne entwickeln können", sagte Frau Fu.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1032807/The_University_of_Manchester_China_Centre.jpgPressekontakt:Yvonne He+86-21-6279-8660-5388Yvonne.he@uom.ac.cnOriginal-Content von: The University of Manchester China Centre, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/139022/4451498