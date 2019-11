Neuss (www.anleihencheck.de) - Creditreform Rating hat das SME Issuer Rating der HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH auf BB- angehoben, so die Creditreform Rating AG.Der Ausblick sei stabil. Maßgeblich für die Anhebung des Ratings sei die insgesamt positive Geschäftsentwicklung, die sich in einer verbesserten Ertrags- und Innenfinanzierungskraft sowie einer soliden Liquiditätslage widerspiegele. Das im Vergleich zum Vorjahr leicht schwächere Ergebnis in 2018, das durch die Entkonsolidierung der unrentablen Homanit Building Materials GmbH & Co. KG (HBM) belastet gewesen sei, werde durch die Umsatz- und vor allem die Ergebnisentwicklung im laufenden Geschäftsjahr überkompensiert. Positiv sehen wir zudem den sukzessiven Abbau der Verschuldung, der vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Entwicklung insgesamt zu einer Verbesserung der Finanzkennzahlen führt und eine Anhebung des Ratingniveaus rechtfertigt, so die Creditreform Rating AG. (News vom 29.10.2019) (27.11.2019/alc/n/a) ...

