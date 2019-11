Der größte Bäcker Europas mit über 3,2 Mrd. Franken Umsatz für mehrere Marken in verschiedenen Ländern. Aufgebaut wurde diese Gruppe vor einigen Jahren von einem Schotten zu 90 % mit Kredit. Die roten Zahlen waren nicht zu vermeiden, rund 90 % Kursverlust ebenfalls nicht. Seit Oktober legte die Aktie inzwischen jedoch wieder 80 % zu und notiert rund um einen Euro (in Frankfurt). Wer wagt es, diesen Turnaround mitzuspielen? Der gegenwärtige Chef gilt als äußerst erfahren in Sachen Sanierung und einer grundsätzlichen Strategie. Marktwert immerhin 1 Mrd. Franken. Die Kursziele für zwei Jahre werden laut Statement der Verwaltung bei etwa 2,5 bis 3 Franken veranschlagt. Das wären mehr als 100 oder 150 % und mit Glück auch 200 %.



