Nicht zum ersten Mal gab es gestern Kursrutsche in den Anleihen von Metalcorp sowie R-Logitech - nicht betroffen indes Muttergesellschaft MRG Finance. Schon Ende Mai kam es zu einem bis heute nicht aufgeklärten Kursrutsch in der R-Logitech Anleihe A19 WVN, Volumen 125 Mio. EUR, Kupon 8,5%. Die Anleihe fiel im Tief gestern bis 86%. Am 31. Mai ereignete sich ähnliches, der Bond erholte sich in den folgenden ...

