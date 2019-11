Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aroundtown nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 8,50 Euro belassen. Analyst Thomas Rothäusler sprach in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion von einer soliden operativen Entwicklung. Die Verkäufe des Spezialisten für Gewerbeimmobilien hätten zuletzt Fahrt aufgenommen dank eines weiterhin starken deutschen Marktes für Büroflächen. Die Aktie bleibe in diesem Marktsegment sein "Top Pick"./bek/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2019 / 02:20 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2019 / 02:20 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0019 2019-11-27/09:35

ISIN: LU1673108939