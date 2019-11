OpenSesame, der umfassendste Katalog von E-Learning-Kursen der weltweit führenden Verlage, wird diese Woche auf der OEB-Jahreskonferenz vom 27. bis 29. November in Berlin seine Kurationstools für maschinelles Lernen vorstellen. Das Unternehmen wird auch Sponsor und Aussteller dieser führenden Veranstaltung sein, die sich auf technologiegestütztes Lernen und Training konzentriert.

Die OEB bringt mehr als 2.500 Teilnehmer von multinationalen Unternehmen bis hin zu KMU, von Hochschul- und Forschungseinrichtungen bis hin zu Schulen zusammen. Gemeinsam erkunden die Teilnehmer die Möglichkeiten und Herausforderungen, die die Welt des Lernens verändern, sowie die Auswahl und Verwendung verschiedener Technologien. Registranten nehmen an über 120 Breakout-Sitzungen teil, um bewährte Praktiken, Ansätze und Strategien führender Institutionen und Organisationen zu entdecken.

"Mit der Eröffnung unseres Büros in London zu Beginn dieses Jahres können wir europäischen Organisationen dabei helfen, ihre Compliance-, Sicherheits- und Führungskräfteentwicklungsziele durch maschinelles Lernen und Expertenkuratierung zu erreichen," sagte Tom Turnbull, Vice President of Partnerships bei OpenSesame. "Wir freuen uns auf weitere regionale Veranstaltungen in Europa wie die OEB, um mit unseren europäischen Kunden, Verlagen und Partnern in Kontakt zu treten."

Um sich anzumelden und weitere Informationen zur OEB Berlin zu erhalten, besuchen Sie bitte: https://oeb.global/

Über OpenSesame

OpenSesame hilft, die produktivsten und meistgeachteten Belegschaften der Welt zu entwickeln. Mit dem umfassendsten Katalog an eLearning-Kursen von den führenden Verlagen der Welt unterstützen wir Sie bei jedem Schritt von der Suche nach Kursen, über die Zuordnung zu Ihren Kernkompetenzen und die Synchronisierung mit Ihrem LMS, bis hin zur Steigerung der Nutzung und Verbesserung Ihrer L&E-Programme. Sie besitzen nicht nur die Flexibilität, zwischen verschiedenen Kaufoptionen bei OpenSesame auszuwählen, sondern werden es auch einfach finden, Ihre eLearning-Kurse zu verwenden und zu verwalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.opensesame.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191127005216/de/

Contacts:

Diane Haines

OpenSesame

+1 (503) 808 1268

diane.haines@opensesame.com