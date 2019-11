Nachdem Steinhoff International Holdings NV (ISIN: NL0011375019) in den letzten 14 Tagen eine unspektakuläre Generalversammlung, ein Desinvestment in Großbritannien, ein Desinvestment zur Fokussierung in Australien gemeldet hatte und Pepkor Holdings Ltd. ein erfolgreiches Geschäftsjahr melden konnte, wird heute ein weiteres Kapitel erfolgreich geschlossen. Bereits am 28.03.2019 verkündete Steinhoff International eine "prinzipielle" Einigung über den Verkauf ihrer 74.9% Beteiligung an Unitrans Motor Holdings Proprietary Limited ("Unitrans"), (Autoteilehändler, nicht passend zur Fokussierung auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...