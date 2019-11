Sechs Jahrzehnte Börse! Während viele Analysten und Marktbeobachter noch nicht einmal so lange auf der Welt sind, ist das ungefähr der Zeitraum, auf den Altmeister Hans A. Bernecker als aktiver Begleiter der Börse zurückblicken darf. Dazu gehören unzählige persönliche Kontakte, ein immens großer Erfahrungsschatz und eine ausgeprägte Meinungsstärke und der Mut, auch gegen den Meinungsstrom zu schwimmen - sofern die Sachlage es erfordert.



In diesem Gespräch (Aufzeichnung vom 08.11.2019) von Walter Tissen mit Hans A. Bernecker wurde ausnahmsweise mal nicht primär auf das aktuelle Marktgeschehen geschaut, sondern ein großer Rückblick gemacht. Lernen Sie die Denkweise von Hans A. Bernecker kennen und begleiten Sie uns zu einem Ausblick in die Zukunft.



