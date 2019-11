SINGAPUR (Dow Jones)--Apple will laut einem Zeitungsbericht die Fertigung ihrer In-Ear-Kopfhörer in China verdoppeln. Das Unternehmen habe die chinesische Luxshare-ICT zur Verdopplung der Produktion der AirPods Pro auf 2 Millionen Stück pro Monat aufgefordert, schreibt die Nikkei Asian Review ohne Nennung von Quellen.

Der US-Konzern soll auch Luxshare und die chinesische Goertek zu einer höheren Produktion der preiswerteren AirPods in ihren Werken in Vietnam aufgefordert haben. Die kabellosen Ohrhörer sind laut dem Artikel die am schnellsten wachsende Produktlinie von Apple. Die Tatsache, dass Luxshare und Goertek gebeten wurden, die wachsende Nachfrage zu befriedigen, sei ein Schlag gegen die üblichen Lieferanten von Apple, wie z.B. Foxconn, Quanta Computer und Inventec aus Taiwan.

November 27, 2019

