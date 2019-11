Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Heute wird die Bundesfinanzagentur am Primärmarkt aktiv, so die Analysten der Helaba.Bei der letzten Auktion der Bundesobligation Ende Oktober hätten die Investoren eine durchschnittliche Zuteilungsrendite von -0,58% erzielt. Heute könnten die Investoren mit einer Rendite um -0,60% rechnen. Die Rendite der Benchmarkanleihe steige seit September dieses Jahres in der Tendenz und dessen Trendlinie verlaufe heute bei -0,63%. Die Renditedifferenz amerikanischer Staatspapiere gegenüber Bundesobligationen belaufe sich momentan auf 221 BP. Der Chef der amerikanischen Notenbank Powell habe sich jüngst optimistisch zur Verfassung der US-Wirtschaft geäußert und signalisiert, dass die Leitzinsen vorerst stabil gehalten würden. So könnte es zu einem Test der Widerstandslinie der Abwärtsbewegung von November bei 224 BP kommen. (27.11.2019/alc/a/a) ...

