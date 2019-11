Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen starteten mit leichten Gewinnen in den Tag und bauten diese später aus, so die Analysten der Nord LB.Widersprüchliche Signale der US-Konjunkturdaten seien ohne Auswirkungen geblieben. An einem Tag mit unterschiedlichen Signalen seitens der Konjunktur - Neubauverkäufe im Oktober überraschend gesunken, dafür sei aber der Vormonatswert stark nach oben revidiert worden, Verbrauchervertrauen im November unerwartet schwach, während Immobilienpreise im September überraschend stark gestiegen seien - hätten die Kurse der US-Anleihen leicht zugelegt. (27.11.2019/alc/a/a) ...

