Bis Ende Oktober lief die Aktie der Deutschen Telekom hervorragend, erreichte mit 16,26 Euro ein Jahreshoch. Dann begann eine Korrektur, die mit der Herabstufung der Einschätzung von "Kaufen" auf "Halten" durch die Citigroup begann und sich mit der Veröffentlichung der Bilanz des dritten Quartals am 7. November fortsetzte. Mittlerweile gibt die T-Aktie seit fünf Wochen gegen den Trend des Gesamtmarkts nach. Und sie könnte langsam einen Level erreicht haben, der zu Käufen einlädt. Denn was die Marktteilnehmer als negative Nachrichten einstuften, war bei genauerem Hinsehen gar nicht so negativ.

Die "Halten"-Empfehlung der Citigroup kam am Jahreshoch zustande, deutlich über dem derzeitigen Kursniveau. Und zwei Drittel der Analysten sehen die Aktie derzeit weiterhin aus "Kauf" … wobei deren Kursziele im Schnitt um 16,50 Euro liegen. Und diese 16,50 Euro finden sich im Chart auch als potenzielles, charttechnisches Kursziel wieder. Darüber hinaus wirkt die Enttäuschung über die Bilanz überzogen, denn:

Dem mittelfristigen Aufwärtstrend nahe

Umsatz und Gewinn legten gegenüber dem Vorjahresquartal solide zu. Was die Marktteilnehmer störte, war ...

Den vollständigen Artikel lesen ...