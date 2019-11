Frankfurt am Main (ots) -- Vereinheitlichung der Leitungsstruktur von Tochtergesellschaftender KfW Bankengruppe Nach Anhörung des Aufsichtsrats der DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH teilt der Vorstand der KfW mit, dass die Sprecherin der Geschäftsführung der DEG, Christiane Laibach, ab 15. Februar 2020 zur Vorsitzenden der Geschäftsführung der DEG ernannt wird, der sie seit 2015 angehört. Christiane Laibach war am 1. Juli 2018 zur Sprecherin der Geschäftsführung der DEG bestellt worden. Ihr Vertrag wurde zuletzt bis Februar 2025 verlängert. 1990 ist sie in die KfW eingetreten und war dort in verschiedenen leitenden Funktionen in der Export- und Projektfinanzierung sowie der Entwicklungszusammenarbeit tätig. Von 2008 bis 2015 war sie Geschäftsführerin der KfW IPEX-Bank."Mit ihrer Bestellung zur Vorsitzenden der DEG-Geschäftsführung vereinheitlicht der Vorstand der KfW die Leitungsstruktur der Tochtergesellschaften der KfW. Gleichzeitig würdigen wir damit Christiane Laibachs Leistungen zur Weiterentwicklung der DEG," sagte Prof. Dr. Joachim Nagel, Mitglied des Vorstands der KfW Bankengruppe.Weitere Mitglieder der DEG-Geschäftsführung sind Philipp Kreutz, der seit Mai 2008 in dieser Funktion für die DEG tätig ist, und Monika Beck, die zum 1. Juli 2018 zur DEG-Geschäftsführerin bestellt wurde.Die DEG finanziert und berät private Unternehmen, die in Entwicklungs- und Schwellenländern tätig sind. Dazu stellt sie der Privatwirtschaft Darlehen und Beteiligungskapital für Investitionen bereit. Als Teil der internationalen Finanzierung der KfW Bankengruppe trägt sie so dazu bei, in Entwicklungsländern Arbeitsplätze und Perspektiven zu schaffen.Weitere Informationen zur DEG finden Sie unter www.deginvest.dePressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKommunikation (KOM), Dr. Charis PöthigTel. +49 (0)69 7431 4683, Fax: +49 (0)69 7431 3266,E-Mail: Charis.poethig@kfw.de, Internet: www.kfw.deOriginal-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/41193/4451698