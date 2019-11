Nach einigen erfolgreichen Wochen gibt es einen Rücksetzer. Man kann diese Situation als eine "gesunde" Verschnaufspause sehen. Es ist jedoch gleichzeitig Vorsicht geboten, da Rücksetzer in der Realität durch ein Ereignis wie einen Tweet ausgelöst werden und es noch weiter runter gehen kann.Laut meiner Sentiment Analyse mit animusX wollen Anleger in Deutschland die in den kommenden Tagen ihrer Ansicht nach hoffentlich günstigeren Kurse zum Einstieg nutzen, um an einer Jahresschlussrallye zu partizipieren. ...

