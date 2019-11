Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Telekom im Zuge eines Jahresausblicks auf "Underweight" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Der operative Trend im Telekomsektor sollte 2020 weitgehend vom gesamtwirtschaftlichen Umfeld isoliert bleiben, schrieb Analyst Maurice Patrick in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wichtige Themen dürften im kommenden Jahr die Sektorkonsolidierung und Mobilfunk-Infrastrukturen werden. An die Fusion von T-Mobile US mit Sprint glaubt er weiter mit einer 50-prozentigen Wahrscheinlichkeit./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2019 / 15:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2019 / 06:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005557508