Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hellofresh im Zuge eines Ausblicks auf das Jahr 2020 in der Medienbranche auf "Overweight" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Analyst Julien Roch sieht in einer am Mittwoch vorliegenden Studie weiteres Aufwärtspotenzial bei den Schätzungen für den Kochboxenlieferanten. Zwar rechnet er mit einem verlangsamten Wachstum, das Unternehmen habe aber gute operative Hebel unter Beweis gestellt. Die Bewertung mache die Aktien interessant./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2019 / 18:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2019 / 06:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0035 2019-11-27/10:58

ISIN: DE000A161408