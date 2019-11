Neuss (www.anleihencheck.de) - Creditreform Rating hat das Rating für die Inhaberschuldverschreibungen mit der ISIN XS1878453353, emittiert von der BUMA I S.C.S. SICAV-RAIF, mit BBB- / Ausblick stabil bestätigt, so die Creditreform Rating AG.Die Emissionserlöse dieser Verbriefung würden in einen Infrastruktur Fund-of-Funds investiert, der wiederum überwiegend in Infrastruktur-Fonds mit jeweils unterschiedlichem regionalen und strategischen Fokus weltweit investiere. Das Management werde durch einen in Luxemburg ansässigen Manager für Alternative Investmentfonds (AIFM) durchgeführt, der über ausreichende Kapazitäten und Erfahrung verfüge. Als Anlageberater fungiere ein in Deutschland ansässiger Manager, der ebenfalls über einen aussagekräftigen Track Record verfüge. ...

